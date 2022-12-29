Первоочередные противоаварийные мероприятия завершили в иркутском ТЮЗе

Правительство Приангарья сообщило, что в Театре юного зрителя в Иркутске завершились первоочередные противоаварийные мероприятия.

Фото правительства Иркутскй области

«Специалисты подрядной организации разобрали аварийные перекрытия и участки кирпичной кладки, остатки деревянных и металлических конструкций, вывезли 420 тонн мусора. Провели устройство временной конструкции крыши, смонтировали кровлю, сделали водосточную систему, укрепили балконы, утеплили теплотрассу и фундаменты. Фасад по улице Карла Маркса готовят к устройству баннера», – говорится в сообщении.

Напомним, пожар в здании произошел 13 мая. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила губернатору Приангарья Игорю Кобзеву уделить особое внимание вопросу реставрации театра юного зрителя. Для восстановления объекта разработана проектная документация, сейчас завершается техническая экспертиза. После получения положительного заключения госэкспертизы будет решаться вопрос финансирования. Сейчас идут переговоры с собственниками по выкупу этих площадей. Если они откажутся, то будут в равных долях оплачивать реставрацию здания.