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Иркутская кинокомпания опубликовала короткометражный фильм с участием Дмитрия Певцова

«Кинокомпания Юрия Яшникова» из Иркутска 29 декабря опубликовала короткометражный фильм «Без неба» с участием актера Дмитрия Певцова – картина была снята на Байкале.

«"Без неба" – один из самых масштабных кинопроектов, снятых в регионе за последние годы, со множеством сложных, в том числе подводных сцен. Производство заняло более двух лет, в работе было задействовано больше семидесяти специалистов и более тридцати единиц техники», – рассказали в пресс-службе кинокомпании.

По сюжету бывший летчик Алексей живет на берегу Байкала и днями  слушает авиаэфир, чтобы забыться после смерти жены. Режиссер картины Анастасия Зверькова попыталась осмыслить проблему побега от реальности.  Весь 2022 год фильм представлял наш регион на всероссийских и международных фестивалях. Картина была отобрана в конкурсную программу более десятка фестивалей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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