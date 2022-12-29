Иркутская кинокомпания опубликовала короткометражный фильм с участием Дмитрия Певцова

«Кинокомпания Юрия Яшникова» из Иркутска 29 декабря опубликовала короткометражный фильм «Без неба» с участием актера Дмитрия Певцова – картина была снята на Байкале.

«"Без неба" – один из самых масштабных кинопроектов, снятых в регионе за последние годы, со множеством сложных, в том числе подводных сцен. Производство заняло более двух лет, в работе было задействовано больше семидесяти специалистов и более тридцати единиц техники», – рассказали в пресс-службе кинокомпании.

По сюжету бывший летчик Алексей живет на берегу Байкала и днями слушает авиаэфир, чтобы забыться после смерти жены. Режиссер картины Анастасия Зверькова попыталась осмыслить проблему побега от реальности. Весь 2022 год фильм представлял наш регион на всероссийских и международных фестивалях. Картина была отобрана в конкурсную программу более десятка фестивалей.