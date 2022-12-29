Россельхозбанк: Новый год – время, когда мы все становимся волшебниками

В преддверии новогодних праздников в городе Черемхово Иркутской области в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, наставники и воспитанники социального учреждения принимали волшебные подарки и радовали гостей красочным выступлением. Активное участие в мероприятии принял Россельхозбанк.

Уже более восьми лет коллектив Иркутского регионального филиала Россельхозбанка поддерживает Центр помощи. У каждого из воспитанников своя история, но всех объединяет одно желание – быть нужным и любимым. К приезду гостей ребята готовятся очень серьезно: устраивают праздничный концерт, где задействованы практически все воспитанники разного возраста и талантов. Этот новогодний праздник не стал исключением и прошел в атмосфере сказочного зазеркалья по мотивам произведения «Алиса в стране чудес». Звучали веселые песни, стихи, прошел обязательный совместный хоровод с гостями.

«Новый год – это время чудес. Мы знаем, что именно в эти дни сбываются самые заветные желания. В этом году мы продолжаем спортивную тематику и дарим ребятам комплекты лыжного снаряжения для интересных и познавательных прогулок. Не бойтесь мечтать и всегда смотрите с уверенностью в каждый новый день!» – пожелала воспитанникам директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова.

В этом году в организации поздравления воспитанников черемховского центра поддержки детей коллективу Иркутского РСХБ помогли деловой партнер – Жилой комплекс «Новая Высота». Коллектив строительной организации победил в конкурсе РСХБ «Стань Дедом Морозом для Центра помощи детям».

«Мы рады участию в социальном проекте, особенно в преддверии нового года. Уверен, чудеса обязательно должны случаться для каждого, особенно для ребятишек, которые попали в непростую жизненную ситуацию. У нас не было цели выделиться, но очень отрадно, что плоды нашей основной, привычной работы, помогли ребятам и сделали их праздник ярче и добрее» – рассказал руководитель организации Николай Цырятьев.

Директор Центра поддержки детей отметила большое участие банка в жизни ребят. На сегодняшний день с помощью РСХБ укомплектована уличная спортивная площадка, установлены баскетбольные стойки, где ученики проводят свободное время в играх с мячом. Спортивный зал центра укомплектован необходимым снаряжением и тренажерами. У ребят есть возможность поддерживать себя в хорошей спортивной форме и ходить в походы.

«Ребята, неравнодушных людей очень много, и каждый год мы встречам у себя в гостях коллективы, которые нам помогают, интересуются тем, как мы живем и стараются сделать нашу жизнь, наш быт – комфортнее», – отметила директор ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Черемхово» Наталья Клименко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.