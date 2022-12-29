Росавиация одобрила российские крыло и двигатель ПД-14 для МС-21

Корпорация «Иркут» получила от Росавиации одобрения главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства, сообщает 29 декабря Объединенная авиастроительная корпорация.

Документы, подтверждающие внесение изменений в сертификат лайнера, были вручены 29 декабря в Минпромторге России, в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

«В 2022 году было выполнено свыше 160 успешных испытательных полетов на самолете МС-21 с силовой установкой ПД-14, летчики-испытатели ОКБ им. А.С. Яковлева проверили авиалайнер на различных режимах эксплуатации. В ходе испытаний двигатель ПД-14 показал характеристики, не уступающие иностранным аналогам. Кроме того, крыло из отечественных композитов прошло цикл испытаний в ЦАГИ, которые подтвердили заявленные прочностные параметры. Затем опытный самолет с российским крылом успешно выполнил ряд зачетных полетов, в ходе которых проверялись эксплуатационные характеристики авиалайнера», – говорится в сообщении.

В 2023 году начнутся испытания новых систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство МС-21. Планируется до 2030 года поставить более 270 самолетов этого типа.