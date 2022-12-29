Деды Морозы и Снегурочки будут управлять электротранспортом в Иркутске перед Новым годом

Часть водителей электротранспорта в Иркутске перед Новым годом будет работать в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек, сообщила мэрия.

«30 и 31 декабря водители перевоплотятся в новогодних персонажей, чтобы поздравить горожан с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством», – приводятся в сообщении слова директора МУП «Иркутсгортранс» Сергея Майока.

Кроме того, коллектив предприятия в честь праздника украсил фасады административных зданий, трамвайное и троллейбусное депо баннерами и праздничной световой иллюминацией.