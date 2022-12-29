Как будет работать общественный транспорт в Иркутске в новогодние праздники?

Мэрия Иркутска опубликовала расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники. В новогоднюю ночь троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать по городу до часа ночи.
В ночь на 1 января 2023 года муниципальный транспорт будет работать на маршрутах:
– автобусных: № 6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино», № 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый», № 28р «Ц. Рынок – Авиазавод», № 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная», № 37 «Ц. Рынок – Н.Ленино», № 67 «м/р Первомайский – м/р Топкинский»;
– трамвайных: № 1 «Ул. Волжская – Студгородок», № 4 «Ц. Рынок – ул. Братская», № 5 «м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц. Рынок»;
– троллейбусных: № 3 «м/р Солнечный – пр. Марата», № 4 «ул. Свердлова – Аэропорт», № 5 «Сквер им. Кирова – М. Конева», № 7 «ул. Свердлова – м/р Первомайский», № 8 «ул. Свердлова – м/р Юбилейный».
Автобусы частных перевозчиков завершат работу раньше муниципальных. До 23.00 они будут перевозить горожан по маршрутам №№ 3, 5к, 16, 23, 28р, 30, 45, 58, до 24.00 – № 32.
В первый день нового года иркутский транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. После 6 утра на маршруты регулярных перевозок выйдут 41 автобус МУП «Иркутскавтотранс», 36 трамваев и 35 троллейбусов МУП «Иркутскгортранс», а также автобусы частных перевозчиков.
Работа муниципального транспорта в новогодние праздники будет организована на следующих маршрутах:
31 декабря 2022 года
Автобусные маршруты
|
Номер маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время работы
транспорта, ч.
|
6
|
Ц. Рынок - пос. Жилкино
|
06:25 – 01:00
|
8
|
Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый
|
06:10 – 01:00
|
9
|
Ц. Рынок - с. Дубинина
|
07:00 – 20:00
|
10
|
Н. Ленино - Завод нерудных материалов
|
06:29 – 18:55
|
13
|
Н. Ленино - Центр (через пр. Марата)
|
06:50 – 19:36
|
14
|
Н. Ленино– Ц. Рынок
|
07:10 – 20:22
|
15
|
Ц. Рынок - пос. Искра
|
07:00 – 19:57
|
18
|
Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный
|
06:25 – 20:43
|
25
|
Н. Ленино - пос. Жилкино
|
08:39 – 20:06
|
26
|
пос. Жилкино - Авиазавод
|
06:50 – 20:05
|
27
|
м/р Топкинский - Ц.Рынок –м/р Топкинский
|
06:00 – 18:06
|
28
|
пос. Боково - Центр
|
06:40 – 20:09
|
28р
|
Ц. Рынок - Авиазавод
|
06:00 – 01:00
|
29
|
Ц. Рынок - с. Наука
|
07:00 – 19:35
|
31
|
Авиазавод - Центр (через пр. Марата)
|
08:15 – 17:42
|
32
|
Ц. Рынок - м/р Зеленый
|
07:15 – 20:15
|
33
|
Ц. Рынок - ст. Батарейная
|
06:15 – 01:00
|
34
|
Ц. Рынок - Ерши
|
07:00 – 20:50
|
35
|
Ц. Рынок - с. Кооператор
|
06:20 – 20:20
|
36
|
Авиазавод - с. Машиностроитель
|
06:20 – 20:20
|
37
|
Н. Ленино - Ц. Рынок
|
05:50 – 01:00
|
39
|
Ц. Рынок - ст. Горка
|
07:20 – 19:27
|
42
|
Н. Ленино - Аэропорт
|
07:50 – 18:57
|
43
|
Авиазавод - Аэропорт
|
07:00 – 19:19
|
44
|
Ц. Рынок – пос. Славный
|
07:00 – 20:30
|
52
|
Завод им. Куйбышева - с. Озёрное
|
07:10 – 19:30
|
54
|
7 м/р Н.Ленино - м/р Первомайский
|
06:00 – 21:06
|
55
|
Н. Ленино – Областная больница
|
05:45 – 21:56
|
57
|
Авиазавод – Областная больница
|
07:00 – 19:19
|
62
|
Автостанция – пос. Вересовка
|
06:45 – 20:20
|
67
|
м/р Первомайский – м/р Топкинский
|
07:00 – 01:00
Трамвайные маршруты
|
Номер маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время работы
транспорта, ч.
|
1
|
Ул. Волжская – Студгородок
|
6:12 – 01:00
|
2
|
Трампарк – Ж.Д. Вокзал
|
7:58 – 20:33
|
3
|
Ул. Волжская – Ц. Рынок
|
6:09 – 23:36
|
4
|
Ул. Братская – Ц. Рынок
|
6:13 – 01:00
|
4а
|
Ул. Братская – Ж.Д. Вокзал
|
7:33 – 19:53
|
5
|
м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц.Рынок
|
6:10 – 01:00
|
6
|
ул. Волжская – Ц. Рынок – м/р Солнечный
|
6:40 – 20:02
Троллейбусные маршруты
|
1
|
Ул. Жуковского – м/р Солнечный
|
6:19 – 21:20
|
3
|
м/р Солнечный – пр. Марата
|
6:15 – 01:00
|
4
|
Ул. Свердлова - Аэропорт
|
6:30 – 01:00
|
5
|
Сквер им. Кирова – М. Конева
|
6:15 – 01:00
|
6
|
Ул. Жуковского - Аэропорт
|
7:04 – 20:02
|
7
|
Ул. Свердлова – м/р Первомайский
|
6:26 – 01:00
|
7к
|
м/р Первомайский – М. Конева
|
7:35 – 20:07
|
8
|
Ул. Свердлова – м/р Юбилейный
|
6:15 – 01:00
|
10
|
М. Конева – ул. Волжская
|
6:22 – 23:53
|
10к
|
М. Конева – м/р Юбилейный
|
7:16 – 21:13
1, 7 и 8 января 2023 года
Автобусные маршруты
|
Номер
маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время работы
транспорта, ч.
|
6
|
Ц. Рынок - пос. Жилкино
|
06:25 - 20:13
|
8
|
Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый
|
06:30 - 21:50
|
9
|
Ц. Рынок - с. Дубинина
|
07:00 - 20:00
|
10
|
Н. Ленино - Завод нерудных материалов
|
09:02 -19:00
|
13
|
Н. Ленино - Центр (через пр. Марата)
|
08:17 - 19:58
|
14
|
Н. Ленино– Ц. Рынок
|
06:59 - 21:25
|
15
|
Ц. Рынок -пос. Искра
|
07:00 - 19:45
|
18
|
Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный
|
07:14 - 19:37
|
26
|
пос. Жилкино - Авиазавод
|
06:50 – 20:05
|
27
|
м/р Топкинский - Ц.Рынок -м/р Топкинский
|
06:24 - 21:17
|
28р
|
Ц. Рынок - Авиазавод
|
06:00 - 22:57
|
29
|
Ц. Рынок - с. Наука
|
07:00 - 19:00
|
31
|
Авиазавод - Центр (через пр. Марата)
|
08:15 – 17:42
|
32
|
Ц. Рынок – м/р Зеленый
|
09:15 – 18:28
|
33
|
Ц. Рынок - ст. Батарейная
|
06:55 - 20:50
|
34
|
Ц. Рынок - Ерши
|
07:00 - 20:40
|
35
|
Ц. Рынок - с. Кооператор
|
06:20 - 20:20
|
36
|
Авиазавод - с. Машиностроитель
|
07:10 - 20:50
|
37
|
Н. Ленино - Ц. Рынок
|
05:50 - 20:50
|
39
|
Ц. Рынок - ст. Горка
|
07:20 - 19:07
|
44
|
Ц. Рынок – пос. Славный
|
07:00 - 20:30
|
52
|
Завод им. Куйбышева - с. Озёрное
|
07:10 - 19:30
|
55
|
Н. Ленино – Областная больница
|
06:41 - 21:56
|
62
|
Автостанция – пос. Вересовка
|
06:45 - 19:40
|
67
|
м/р Первомайский – м/р Топкинский
|
07:00 - 21:44
Трамвайные маршруты
|
Номер маршрута
|
Наименование
маршрута
|
Время работы, ч.
|
1
|
ул. Волжская – Студгородок
|
6:12 – 24:00
|
2
|
Трампарк – Ж.Д. Вокзал
|
7:58 – 20:33
|
3
|
ул. Волжская – Ц.Рынок
|
6:09 – 23:36
|
4
|
ул. Братская – Ц. Рынок
|
6:13 – 23:37
|
4а
|
ул. Братская – Ж.Д. Вокзал
|
7:33 – 19:53
|
5
|
м/р Солнечный– Ц. Рынок – ул. Волжская
|
6:10 – 23:35
|
6
|
м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц. Рынок
|
6:40 – 20:02
Троллейбусные маршруты
|
1
|
ул. Жуковского – м/р Солнечный
|
6:19 – 21:20
|
3
|
м/р Солнечный – пр. Марата
|
6:15 – 24:00
|
4
|
ул. Свердлова – Аэропорт
|
6:30 – 23:27
|
5
|
Сквер им. Кирова – М.Конева
|
6:15 – 23:53
|
6
|
ул. Жуковского - Аэропорт
|
7:04 – 20:02
|
7
|
ул. Свердлова м/р Первомайский
|
6:26 – 23:50
|
7к
|
м/р Первомайский – М. Конева
|
7:35 – 20:07
|
8
|
ул. Свердлова м/р Юбилейный
|
6:15 – 23:46
|
10
|
М. Конева – ул. Волжская
|
6:22 – 23:53
|
10к
|
М. Конева – м/р Юбилейный
|
7:16 – 21:13
со 2 по 6 января 2023 года
Автобусные маршруты
|
Номер
маршрута
|
Наименование маршрута
|
Время работы
транспорта, ч.
|
6
|
Ц. Рынок - пос. Жилкино
|
06:25 - 20:13
|
8
|
Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый
|
06:30 - 21:50
|
9
|
Ц. Рынок - с. Дубинина
|
07:00 - 20:00
|
10
|
Н. Ленино - Завод нерудных материалов
|
06:29 -18:55
|
13
|
Н. Ленино - Центр (через пр. Марата)
|
06:50 - 19:36
|
14
|
Н. Ленино– Ц. Рынок
|
06:59 - 21:25
|
15
|
Ц. Рынок -пос. Искра
|
07:00 - 19:45
|
18
|
Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный
|
07:14 - 19:37
|
26
|
пос. Жилкино - Авиазавод
|
06:50 – 20:05
|
27
|
м/р Топкинский - Ц.Рынок -м/р Топкинский
|
06:24 - 21:17
|
28р
|
Ц. Рынок - Авиазавод
|
06:00 - 22:57
|
29
|
Ц. Рынок - с. Наука
|
07:00 - 19:00
|
31
|
Авиазавод - Центр (через пр. Марата)
|
08:15 – 17:42
|
32
|
Ц. Рынок – м/р Зеленый
|
07:15 – 20:15
|
33
|
Ц. Рынок - ст. Батарейная
|
06:55 - 20:50
|
34
|
Ц. Рынок - Ерши
|
07:00 - 20:40
|
35
|
Ц. Рынок - с. Кооператор
|
06:20 - 20:20
|
36
|
Авиазавод - с. Машиностроитель
|
07:10 - 20:50
|
37
|
Н. Ленино - Ц. Рынок
|
05:50 - 20:50
|
39
|
Ц. Рынок - ст. Горка
|
07:20 - 19:07
|
44
|
Ц. Рынок – пос. Славный
|
07:00 - 20:30
|
52
|
Завод им. Куйбышева - с. Озёрное
|
07:10 - 19:30
|
55
|
Н. Ленино – Областная больница
|
06:41 - 21:56
|
62
|
Автостанция – пос. Вересовка
|
06:45 - 19:40
|
67
|
м/р Первомайский – м/р Топкинский
|
07:00 - 21:44
Трамвайные маршруты
|
Номер маршрута
|
Наименование
маршрута
|
Время работы, ч.
|
1
|
ул. Волжская – Студгородок
|
6:12 – 24:00
|
2
|
Трампарк – Ж.Д. Вокзал
|
7:58 – 20:33
|
3
|
ул. Волжская – Ц.Рынок
|
6:09 – 23:36
|
4
|
ул. Братская – Ц. Рынок
|
6:13 – 23:37
|
4а
|
ул. Братская – Ж.Д. Вокзал
|
7:33 – 19:53
|
5
|
м/р Солнечный– Ц. Рынок – ул. Волжская
|
6:10 – 23:35
|
6
|
м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц. Рынок
|
6:40 – 20:02
Троллейбусные маршруты
|
1
|
ул. Жуковского – м/р Солнечный
|
6:19 – 21:20
|
3
|
м/р Солнечный – пр. Марата
|
6:15 – 24:00
|
4
|
ул. Свердлова – Аэропорт
|
6:30 – 23:27
|
5
|
Сквер им. Кирова – М.Конева
|
6:15 – 23:53
|
6
|
ул. Жуковского - Аэропорт
|
7:04 – 20:02
|
7
|
ул. Свердлова м/р Первомайский
|
6:26 – 23:50
|
7к
|
м/р Первомайский – М. Конева
|
7:35 – 20:07
|
8
|
ул. Свердлова м/р Юбилейный
|
6:15 – 23:46
|
10
|
М. Конева – ул. Волжская
|
6:22 – 23:53
|
10к
|
М. Конева – м/р Юбилейный
|
7:16 – 21:13
Работа автобусов частных перевозчиков в новогодние праздники будет организована по следующим маршрутам:
|
Номер марш
рута
|
Наименование
маршрута
|
Дата
|
Количество автобусов
на маршруте, ед.
|
Время работы на маршруте
|
2
|
Ц. Рынок – 6-й пос. ГЭС
|
31.12.2022
01.01.2023 - 02.01.2023
03.01.2023 - 08.01.2023
|
10
4-5
4-6
|
06.40 – 22.00
08.00 – 22.00
06.40 – 22.00
|
3
|
6-й пос. ГЭС – Студгородок - Ц. Рынок – Аэропорт
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
15
8
8
|
06.00 – 23.00
08.00 – 23.00
06.00 – 23.00
|
4
|
Ц.Рынок – м/р Университет-ский
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023- 08.01.2023
|
8
8
8
|
07.00 – 21.00
07.00 – 22.00
|
4к
|
Ц. Рынок – пр. Рабочее – Копай – Аэропорт
|
31.12.2022
01.01.2023 - 02.01.2023
03.01.2023- 08.01.2023
|
25
16
16
|
06.00 – 22.00
08.00 – 22.00
06.00 – 22.00
|
4с
|
Ц.Рынок – п. Славный
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
1
1
1
|
06.20-21.40
10.00-21.40
06.20-21.40
|
5к
|
м/р Солнечный (Сиб-экспоцентр - Ц.Рынок – м/р Солнечный (Сибэкспо-центр)
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 03.01.2023
04.01.2023- 08.01.2023
|
14
6
6
6-8
|
06.00 – 23.00
10.00 – 23.00
08.00 – 23.00
06.00 – 23.00
|
7к
|
м/р Первомайский – пл. ГЭС – Ц. Рынок – м/р Первомай-ский
|
31.12.2022
01.01.2023 - 08.01.2023
|
3
-
|
07.00 – 20.00
-
|
9
|
Ц. Рынок – пр. Радищева
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 03.01.2023
04.01.2023 - 08.01.2023
|
7
4
4
4
|
06.00 – 21.30
10.00 – 21.30
08.00 – 21.30
06.00 – 21.30
|
10
|
Н. Ленино – Завод нерудных материалов
|
31.12.2022
01.01.2023 - 02.01.2023
03.01.2023 - 08.01.2023
|
16
5
10
|
06.00 – 21.00
09.00 – 20.00
06.00 – 21.00
|
10к
|
7 м/р Н.Ленино – Иркутск-2& (пос. Боково)
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
5-6
-
3
|
06.00 – 21.00
-
06.00 - 20.00
|
10т
|
М. Конева – пл. ГЭС – Ц. Рынок
|
31.12.2022
01.01.2023 - 03.01.2023
04.01.2023 - 08.01.2023
|
30
12
20
|
06.00 – 22.00
09.00 – 22.00
06.00 – 23.00
|
12
|
Верхняя набережная – сквер им. Кирова – Верхняя набережная
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
2
-
2
|
07.00 – 19.00
-
07.00 – 19.00
|
13
|
Н. Ленино – Центр (через пр. Марата)
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
18
7
10
|
06.20 – 19.30
07.00 – 19.30
07.00 – 19.30
|
16
|
Ж.Д. Вокзал - м/р Солнеч-ный – Ж.Д. Вокзал
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
12
3
15
|
06.30 – 23.00
07.30 – 23.00
06.30 – 23.00
|
16к
|
м/р Солнечный – сквер им. Кирова
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
3
3
10
|
07.00 – 21.00
07.00 – 21.00
07.00 – 21.00
|
16с
|
м/р Солнечный – Ц. Рынок
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
11
3
11
|
06.30 -21.00
07.30 – 21.00
06.30 – 21.00
|
20
|
Ж.Д. Вокзал – Аэропорт – ул. Пискунова
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
2
1
2
|
07.00 – 21.00
08.00 – 21.00
07.00 – 21.00
|
22
|
м/р Первомайский – Ц. Рынок-м/р Первомайский
|
31.12.2022
01.01.2023 - 02.01.2023
03.01.2023 - 08.01.2023
|
6
2-3
5
|
06.10 – 22.00
06.10 - 22.00
06.10 - 22.00
|
23
|
Ц. Рынок – М. Конева
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
27
10
10
|
06.00 – 23.00
06.00 – 22.00
06.00 – 23.00
|
27
|
м/р Топкинский – Ц.Рынок – м/р Топкинский
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
28
18
18
|
06.00 – 22.00
07.00 – 22.00
06.00 – 22.00
|
28р
|
Ц. Рынок – Авиазавод
|
31.12.2022
01.01.2023 - 03.01.2023
04.01.2023 - 08.01.2023
|
8
5
10
|
06.00 – 23.00
06.00 – 23.00
06.00 – 23.00
|
30
|
Ц. Рынок – Н.Ленино (больница № 8)
|
31.12.2022
01.01.2023 - 02.01.2023
03.01.2023 - 08.01.2023
|
30
12
20
|
06.00 – 23.00
09.00 – 22.00
06.00 – 23.00
|
32
|
Ц. Рынок – м/р Зеленый
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
16
16
16
|
06.00 - 24.00
07.00 – 22.00
07.00 – 22.00
|
37
|
Ц. Рынок – Н. Ленино
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
2
1
1
|
06.00 - 21.00
07.00 – 21.00
07.00 – 21.00
|
45
|
м/р Первомайский – пл. ГЭС – Аэропорт
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 04.01.2023
05.01.2023 – 08.01.2023
|
33
15
26
31
|
06.00 - 23.00
08.00 – 20.00
06.00 – 23.00
06.00 – 23.00
|
56
|
м/р Солнечный – пр. Ради-щева
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
10
10
10
|
06.00 – 22.00
08.00 – 23.00
07.00 – 23.00
|
58
|
п. Жилкино – Парус
|
31.12.2022
01.01.2023 - 02.01.2023
03.01.2023 - 08.01.2023
|
3
2
2
|
06.00 – 23.00
08.00 – 21.00
06.00 – 21.00
|
59
|
Микрорайон Зеленый (кольцевой)
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
1
1
1
|
06.00 – 21.00
09.00 – 21.00
06.00 – 21.00
|
65
|
7 м/р Н.Ленино – Ц. Рынок
|
31.12.2022
01.01.2023 - 03.01.2023
04.01.2023- 08.01.2023
|
10
6
8
|
06.00 – 22.30
06.00 – 22.30
06.00 – 22.30
|
66
|
7 м/р Н.Ленино – Автовокзал
|
31.12.2022
01.01.2023 – 02.01.2023
03.01.2023 - 08.01.2023
|
10
4
7
|
06.00 – 22.00
09.00 – 21.00
06.00 – 22.00
|
68к
|
Мкр. Ершовский – ул. Заха-рова
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
1
1
1
|
06.30 – 22.00
08.00 – 21.00
06.30 – 21.00
|
74
|
м/р Первомайский (Башня) – м/р Университетский – Студгородок – ул. Ленина – пл. ГЭС – м/р Универ-ситетский – м/р Перво-майский (Башня)
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
5
-
5
|
07.00 – 21.00
-
07.00 – 21.00
|
80
|
Обл. больница – Студгородок – Ж.Д. Вокзал – Аэропорт – ул. Пискунова – ул. Бай-кальская – Студгородок – Обл. больница
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 06.01.2023
07.01.2023- 08.01.2023
|
40
13-15
16-18
15-18
|
06.00 - 22.30
08.00 – 22.30
07.00 – 22.30
06.00 – 22.30
|
81
|
Ц.Рынок – Китай - Город
|
31.12.2022
01.01.2023 - 02.01.2023
03.01.2023 - 08.01.2023
|
5
-
4
|
08.00 – 18.00
-
08.00 – 19.00
|
83
|
м/р Радужный – Ц.Рынок
|
31.12.2022
01.01.2023
02.01.2023 - 08.01.2023
|
9
4
8
|
06.45 – 22.00
09.00 – 22.00
06.45 – 22.00
|
90
|
Аэропорт – Ц.Рынок – Студгородок – ул. Байкаль-ская – Аэропорт
|
31.12.2022
01.01.2023 - 02.01.2023
03.01.2023 - 08.01.2023
|
6
-
6
|
07.00 – 20.00
-
06.00 – 20.00