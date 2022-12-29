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Как будет работать общественный транспорт в Иркутске в новогодние праздники?

Мэрия Иркутска опубликовала расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники. В новогоднюю ночь троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать по городу до часа ночи.

В ночь на 1 января 2023 года муниципальный транспорт будет работать на маршрутах:

– автобусных: № 6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино», № 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый», № 28р «Ц. Рынок – Авиазавод», № 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная», № 37 «Ц. Рынок – Н.Ленино», № 67 «м/р Первомайский – м/р Топкинский»;

– трамвайных: № 1 «Ул. Волжская – Студгородок», № 4 «Ц. Рынок – ул. Братская», № 5 «м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц. Рынок»;

– троллейбусных: № 3 «м/р Солнечный – пр. Марата», № 4 «ул. Свердлова – Аэропорт», № 5 «Сквер им. Кирова – М. Конева», № 7 «ул. Свердлова – м/р Первомайский», № 8 «ул. Свердлова – м/р Юбилейный».

Автобусы частных перевозчиков завершат работу раньше муниципальных.  До 23.00 они будут перевозить горожан по маршрутам №№ 3, 5к, 16, 23, 28р, 30, 45, 58, до 24.00 – № 32.

В первый день нового года иркутский транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. После 6 утра на маршруты регулярных перевозок выйдут 41 автобус МУП «Иркутскавтотранс», 36 трамваев и 35 троллейбусов МУП «Иркутскгортранс», а также автобусы частных перевозчиков.  

Работа муниципального транспорта в новогодние праздники будет организована на следующих маршрутах:

31 декабря 2022 года

Автобусные маршруты

Номер маршрута

Наименование маршрута

Время работы

транспорта, ч.

6

Ц. Рынок - пос. Жилкино

06:25 – 01:00

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

06:10 – 01:00

9

Ц. Рынок - с. Дубинина

07:00 – 20:00

10

Н. Ленино - Завод нерудных материалов

06:29 – 18:55

13

Н. Ленино - Центр (через пр. Марата)

06:50 – 19:36

14

Н. Ленино– Ц. Рынок

07:10 – 20:22

15

Ц. Рынок - пос. Искра

07:00 – 19:57

18

Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный

06:25 – 20:43

25

Н. Ленино - пос. Жилкино

08:39 – 20:06

26

пос. Жилкино - Авиазавод

06:50 – 20:05

27

м/р Топкинский - Ц.Рынок –м/р Топкинский

06:00 – 18:06

28

пос. Боково - Центр

06:40 – 20:09

28р

Ц. Рынок - Авиазавод

06:00 – 01:00

29

Ц. Рынок - с. Наука

07:00 – 19:35

31

Авиазавод - Центр (через пр. Марата)

08:15 – 17:42

32

Ц. Рынок - м/р Зеленый

07:15 – 20:15

33

Ц. Рынок - ст. Батарейная

06:15 – 01:00

34

Ц. Рынок - Ерши

07:00 – 20:50

35

Ц. Рынок - с. Кооператор

06:20 – 20:20

36

Авиазавод - с. Машиностроитель

06:20 – 20:20

37

Н. Ленино - Ц. Рынок

05:50 – 01:00

39

Ц. Рынок - ст. Горка

07:20 – 19:27

42

Н. Ленино - Аэропорт

07:50 – 18:57

43

Авиазавод - Аэропорт

07:00 – 19:19

44

Ц. Рынок – пос. Славный

07:00 – 20:30

52

Завод им. Куйбышева - с. Озёрное

07:10 – 19:30

54

7 м/р Н.Ленино - м/р Первомайский

06:00 – 21:06

55

Н. Ленино – Областная больница

05:45 – 21:56

57

Авиазавод – Областная больница

07:00 – 19:19

62

Автостанция – пос. Вересовка

06:45 – 20:20

67

м/р Первомайский – м/р Топкинский

07:00 – 01:00

 

Трамвайные маршруты

Номер маршрута

Наименование маршрута

Время работы

транспорта, ч.

1

Ул. Волжская – Студгородок

6:12 – 01:00

2

Трампарк – Ж.Д. Вокзал

7:58 – 20:33

3

Ул. Волжская – Ц. Рынок

6:09 – 23:36

4

Ул. Братская – Ц. Рынок

6:13 – 01:00

Ул. Братская – Ж.Д. Вокзал

7:33 – 19:53

5

м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц.Рынок

6:10 – 01:00

6

ул. Волжская – Ц. Рынок – м/р Солнечный

6:40 – 20:02

 

Троллейбусные маршруты

1

Ул. Жуковского – м/р Солнечный

6:19 – 21:20

3

м/р Солнечный – пр. Марата

6:15 – 01:00

4

Ул. Свердлова - Аэропорт

6:30 – 01:00

5

Сквер им. Кирова – М. Конева

6:15 – 01:00

6

Ул. Жуковского - Аэропорт

7:04 – 20:02

7

Ул. Свердлова – м/р Первомайский

6:26 – 01:00

м/р Первомайский – М. Конева

7:35 – 20:07

8

Ул. Свердлова – м/р Юбилейный

6:15 – 01:00

10

М. Конева – ул. Волжская

6:22 – 23:53

10к

М. Конева – м/р Юбилейный

7:16 – 21:13

 

1, 7 и 8 января 2023 года

Автобусные маршруты

Номер

маршрута

Наименование маршрута

Время работы

транспорта, ч.

6

Ц. Рынок - пос. Жилкино

06:25 - 20:13

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

06:30 - 21:50

9

Ц. Рынок - с. Дубинина

07:00 - 20:00

10

Н. Ленино - Завод нерудных материалов

09:02 -19:00

13

Н. Ленино - Центр (через пр. Марата)

08:17 - 19:58

14

Н. Ленино– Ц. Рынок

06:59 - 21:25

15

Ц. Рынок -пос. Искра

07:00 - 19:45

18

Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный

07:14 - 19:37

26

пос. Жилкино - Авиазавод

06:50 – 20:05

27

м/р Топкинский - Ц.Рынок -м/р Топкинский

06:24 - 21:17

28р

Ц. Рынок - Авиазавод

06:00 - 22:57

29

Ц. Рынок - с. Наука

07:00 - 19:00

31

Авиазавод - Центр (через пр. Марата)

08:15 – 17:42

32

Ц. Рынок – м/р Зеленый

09:15 – 18:28

33

Ц. Рынок - ст. Батарейная

06:55 - 20:50

34

Ц. Рынок - Ерши

07:00 - 20:40

35

Ц. Рынок - с. Кооператор

06:20 - 20:20

36

Авиазавод - с. Машиностроитель

07:10 - 20:50

37

Н. Ленино - Ц. Рынок

05:50 - 20:50

39

Ц. Рынок - ст. Горка

07:20 - 19:07

44

Ц. Рынок – пос. Славный

07:00 - 20:30

52

Завод им. Куйбышева - с. Озёрное

07:10 - 19:30

55

Н. Ленино – Областная больница

06:41 - 21:56

62

Автостанция – пос. Вересовка

06:45 - 19:40

67

м/р Первомайский – м/р Топкинский

07:00 - 21:44

 

Трамвайные маршруты

Номер маршрута

Наименование

маршрута

Время работы, ч.

1

ул. Волжская – Студгородок

6:12 – 24:00

2

Трампарк – Ж.Д. Вокзал

7:58 – 20:33

3

ул. Волжская – Ц.Рынок

6:09 – 23:36

4

ул. Братская – Ц. Рынок

6:13 – 23:37

ул. Братская – Ж.Д. Вокзал

7:33 – 19:53

5

м/р Солнечный– Ц. Рынок – ул. Волжская

6:10 – 23:35

6

м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц. Рынок

6:40 – 20:02

 

Троллейбусные маршруты

1

ул. Жуковского – м/р Солнечный

6:19 – 21:20

3

м/р Солнечный – пр. Марата

6:15 – 24:00

4

ул. Свердлова – Аэропорт

6:30 – 23:27

5

Сквер им. Кирова – М.Конева

6:15 – 23:53

6

ул. Жуковского - Аэропорт

7:04 – 20:02

7

ул. Свердлова м/р Первомайский

6:26 – 23:50

м/р Первомайский – М. Конева

7:35 – 20:07

8

ул. Свердлова м/р Юбилейный

6:15 – 23:46

10

М. Конева – ул. Волжская

6:22 – 23:53

10к

М. Конева – м/р Юбилейный

7:16 – 21:13

 

со 2 по 6 января 2023 года

Автобусные маршруты

Номер

маршрута

Наименование маршрута

Время работы

транспорта, ч.

6

Ц. Рынок - пос. Жилкино

06:25 - 20:13

8

Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый

06:30 - 21:50

9

Ц. Рынок - с. Дубинина

07:00 - 20:00

10

Н. Ленино - Завод нерудных материалов

06:29 -18:55

13

Н. Ленино - Центр (через пр. Марата)

06:50 - 19:36

14

Н. Ленино– Ц. Рынок

06:59 - 21:25

15

Ц. Рынок -пос. Искра

07:00 - 19:45

18

Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный

07:14 - 19:37

26

пос. Жилкино - Авиазавод

06:50 – 20:05

27

м/р Топкинский - Ц.Рынок -м/р Топкинский

06:24 - 21:17

28р

Ц. Рынок - Авиазавод

06:00 - 22:57

29

Ц. Рынок - с. Наука

07:00 - 19:00

31

Авиазавод - Центр (через пр. Марата)

08:15 – 17:42

32

Ц. Рынок – м/р Зеленый

07:15 – 20:15

33

Ц. Рынок - ст. Батарейная

06:55 - 20:50

34

Ц. Рынок - Ерши

07:00 - 20:40

35

Ц. Рынок - с. Кооператор

06:20 - 20:20

36

Авиазавод - с. Машиностроитель

07:10 - 20:50

37

Н. Ленино - Ц. Рынок

05:50 - 20:50

39

Ц. Рынок - ст. Горка

07:20 - 19:07

44

Ц. Рынок – пос. Славный

07:00 - 20:30

52

Завод им. Куйбышева - с. Озёрное

07:10 - 19:30

55

Н. Ленино – Областная больница

06:41 - 21:56

62

Автостанция – пос. Вересовка

06:45 - 19:40

67

м/р Первомайский – м/р Топкинский

07:00 - 21:44

 

Трамвайные маршруты

Номер маршрута

Наименование

маршрута

Время работы, ч.

1

ул. Волжская – Студгородок

6:12 – 24:00

2

Трампарк – Ж.Д. Вокзал

7:58 – 20:33

3

ул. Волжская – Ц.Рынок

6:09 – 23:36

4

ул. Братская – Ц. Рынок

6:13 – 23:37

ул. Братская – Ж.Д. Вокзал

7:33 – 19:53

5

м/р Солнечный– Ц. Рынок – ул. Волжская

6:10 – 23:35

6

м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц. Рынок

6:40 – 20:02

 

Троллейбусные маршруты

1

ул. Жуковского – м/р Солнечный

6:19 – 21:20

3

м/р Солнечный – пр. Марата

6:15 – 24:00

4

ул. Свердлова – Аэропорт

6:30 – 23:27

5

Сквер им. Кирова – М.Конева

6:15 – 23:53

6

ул. Жуковского - Аэропорт

7:04 – 20:02

7

ул. Свердлова м/р Первомайский

6:26 – 23:50

м/р Первомайский – М. Конева

7:35 – 20:07

8

ул. Свердлова м/р Юбилейный

6:15 – 23:46

10

М. Конева – ул. Волжская

6:22 – 23:53

10к

М. Конева – м/р Юбилейный

7:16 – 21:13

 

Работа автобусов частных перевозчиков в новогодние праздники будет организована по следующим маршрутам:

Номер марш

рута

Наименование

маршрута

Дата

Количество автобусов

на маршруте, ед.

Время работы на маршруте

2

 

Ц. Рынок – 6-й пос. ГЭС

31.12.2022

01.01.2023 - 02.01.2023

03.01.2023 - 08.01.2023

10

4-5

4-6

06.40 – 22.00

08.00 – 22.00

06.40 – 22.00

3

 

6-й пос. ГЭС – Студгородок - Ц. Рынок – Аэропорт

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

15

8

8

06.00 – 23.00

08.00 – 23.00

06.00 – 23.00

4

 

Ц.Рынок –   м/р Университет-ский

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023- 08.01.2023

8

8

8

07.00 – 21.00

07.00 – 22.00

 

Ц. Рынок – пр. Рабочее – Копай – Аэропорт

31.12.2022

01.01.2023 - 02.01.2023

03.01.2023- 08.01.2023

25

16

16

06.00 – 22.00

08.00 – 22.00

06.00 – 22.00

 

Ц.Рынок –   п. Славный

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

1

1

1

06.20-21.40

10.00-21.40

06.20-21.40

 

м/р Солнечный (Сиб-экспоцентр - Ц.Рынок – м/р Солнечный (Сибэкспо-центр)

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 03.01.2023

04.01.2023- 08.01.2023

14

6

6

6-8

06.00 – 23.00

10.00 – 23.00

08.00 – 23.00

06.00 – 23.00

 

м/р Первомайский – пл. ГЭС – Ц. Рынок – м/р Первомай-ский

31.12.2022

01.01.2023 - 08.01.2023

3

-

 

07.00 – 20.00

-

 

9

 

Ц. Рынок – пр. Радищева

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 03.01.2023

04.01.2023 - 08.01.2023

7

4

4

4

06.00 – 21.30

10.00 – 21.30

08.00 – 21.30

06.00 – 21.30

10

 

Н. Ленино – Завод нерудных материалов

31.12.2022

01.01.2023 - 02.01.2023

03.01.2023 - 08.01.2023

16

5

10

06.00 – 21.00

09.00 – 20.00

06.00 – 21.00

10к

 

7 м/р Н.Ленино – Иркутск-2& (пос. Боково)

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

5-6

-

3

06.00 – 21.00

-

06.00 - 20.00

10т

 

М. Конева – пл. ГЭС – Ц. Рынок

31.12.2022

01.01.2023 - 03.01.2023

04.01.2023 - 08.01.2023

30

12

20

06.00 – 22.00

09.00 – 22.00

06.00 – 23.00

12

 

Верхняя набережная – сквер им. Кирова – Верхняя набережная

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

2

-

2

07.00 – 19.00

-

07.00 – 19.00

13

 

Н. Ленино – Центр (через пр. Марата)

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

18

7

10

06.20 – 19.30

07.00 – 19.30

07.00 – 19.30

16

 

Ж.Д. Вокзал - м/р Солнеч-ный – Ж.Д. Вокзал

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

12

3

15

06.30 – 23.00

07.30 – 23.00

06.30 – 23.00

16к

 

м/р Солнечный – сквер им. Кирова

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

3

3

10

07.00 – 21.00

07.00 – 21.00

07.00 – 21.00

16с

 

м/р Солнечный – Ц. Рынок

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

11

3

11

06.30 -21.00

07.30 – 21.00

06.30 – 21.00

20

 

Ж.Д. Вокзал – Аэропорт – ул. Пискунова

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

2

1

2

07.00 – 21.00

08.00 – 21.00

07.00 – 21.00

22

м/р Первомайский – Ц. Рынок-м/р Первомайский

31.12.2022

01.01.2023 - 02.01.2023

03.01.2023 - 08.01.2023

6

2-3

5

06.10 – 22.00

06.10 - 22.00

06.10 - 22.00

23

 

Ц. Рынок – М. Конева

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

27

10

10

06.00 – 23.00

06.00 – 22.00

06.00 – 23.00

27

 

м/р Топкинский – Ц.Рынок – м/р Топкинский

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

28

18

18

06.00 – 22.00

07.00 – 22.00

06.00 – 22.00

28р

 

Ц. Рынок – Авиазавод

31.12.2022

01.01.2023 - 03.01.2023

04.01.2023 - 08.01.2023

8

5

10

06.00 – 23.00

06.00 – 23.00

06.00 – 23.00

30

Ц. Рынок – Н.Ленино (больница № 8)

31.12.2022

01.01.2023 - 02.01.2023

03.01.2023 - 08.01.2023

30

12

20

06.00 – 23.00

09.00 – 22.00

06.00 – 23.00

32

 

Ц. Рынок – м/р Зеленый

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

16

16

16

06.00 - 24.00

07.00 – 22.00

07.00 – 22.00

37

 

Ц. Рынок –   Н. Ленино

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

2

1

1

06.00 - 21.00

07.00 – 21.00

07.00 – 21.00

45

 

м/р Первомайский – пл. ГЭС – Аэропорт

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 04.01.2023

05.01.2023 – 08.01.2023

33

15

26

31

06.00 - 23.00

08.00 – 20.00

06.00 – 23.00

06.00 – 23.00

56

 

м/р Солнечный – пр. Ради-щева

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

10

10

10

06.00 – 22.00

08.00 – 23.00

07.00 – 23.00

58

 

п. Жилкино – Парус

31.12.2022

01.01.2023 - 02.01.2023

03.01.2023 - 08.01.2023

3

2

2

06.00 – 23.00

08.00 – 21.00

06.00 – 21.00

59

 

Микрорайон Зеленый (кольцевой)

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

1

1

1

06.00 – 21.00

09.00 – 21.00

06.00 – 21.00

65

 

7 м/р Н.Ленино – Ц. Рынок

31.12.2022

01.01.2023 - 03.01.2023

04.01.2023- 08.01.2023

10

6

8

06.00 – 22.30

06.00 – 22.30

06.00 – 22.30

66

 

7 м/р Н.Ленино – Автовокзал

31.12.2022

01.01.2023 – 02.01.2023

03.01.2023 - 08.01.2023

10

4

7

06.00 – 22.00

09.00 – 21.00

06.00 – 22.00

68к

 

Мкр. Ершовский –    ул. Заха-рова

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

1

1

1

06.30 – 22.00

08.00 – 21.00

06.30 – 21.00

74

 

м/р Первомайский (Башня) – м/р Университетский – Студгородок –   ул. Ленина – пл. ГЭС – м/р Универ-ситетский – м/р Перво-майский (Башня)

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

5

-

5

07.00 – 21.00

-

07.00 – 21.00

80

 

Обл. больница – Студгородок – Ж.Д. Вокзал – Аэропорт – ул. Пискунова – ул. Бай-кальская – Студгородок – Обл. больница

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 06.01.2023

 

07.01.2023- 08.01.2023

40

13-15

16-18

 

15-18

06.00 - 22.30

08.00 – 22.30

07.00 – 22.30

 

06.00 – 22.30

81

 

Ц.Рынок – Китай - Город

31.12.2022

01.01.2023 - 02.01.2023

03.01.2023 - 08.01.2023

5

-

4

08.00 – 18.00

-

08.00 – 19.00

83

 

м/р Радужный – Ц.Рынок

31.12.2022

01.01.2023

02.01.2023 - 08.01.2023

9

4

8

06.45 – 22.00

09.00 – 22.00

06.45 – 22.00

90

 

 

 

Аэропорт – Ц.Рынок – Студгородок – ул. Байкаль-ская – Аэропорт

31.12.2022

01.01.2023 - 02.01.2023

03.01.2023 - 08.01.2023

6

-

6

07.00 – 20.00

-

06.00 – 20.00

/ Сибирское Информационное Агентство /
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