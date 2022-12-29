Как будет работать общественный транспорт в Иркутске в новогодние праздники?

Мэрия Иркутска опубликовала расписание работы общественного транспорта в новогодние праздники. В новогоднюю ночь троллейбусы, трамваи и автобусы будут курсировать по городу до часа ночи.

В ночь на 1 января 2023 года муниципальный транспорт будет работать на маршрутах:

– автобусных: № 6 «Ц. Рынок – пос. Жилкино», № 8 «Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый», № 28р «Ц. Рынок – Авиазавод», № 33 «Ц. Рынок – ст. Батарейная», № 37 «Ц. Рынок – Н.Ленино», № 67 «м/р Первомайский – м/р Топкинский»;

– трамвайных: № 1 «Ул. Волжская – Студгородок», № 4 «Ц. Рынок – ул. Братская», № 5 «м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц. Рынок»;

– троллейбусных: № 3 «м/р Солнечный – пр. Марата», № 4 «ул. Свердлова – Аэропорт», № 5 «Сквер им. Кирова – М. Конева», № 7 «ул. Свердлова – м/р Первомайский», № 8 «ул. Свердлова – м/р Юбилейный».

Автобусы частных перевозчиков завершат работу раньше муниципальных. До 23.00 они будут перевозить горожан по маршрутам №№ 3, 5к, 16, 23, 28р, 30, 45, 58, до 24.00 – № 32.

В первый день нового года иркутский транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. После 6 утра на маршруты регулярных перевозок выйдут 41 автобус МУП «Иркутскавтотранс», 36 трамваев и 35 троллейбусов МУП «Иркутскгортранс», а также автобусы частных перевозчиков.

Работа муниципального транспорта в новогодние праздники будет организована на следующих маршрутах:

31 декабря 2022 года

Автобусные маршруты

Номер маршрута Наименование маршрута Время работы транспорта, ч. 6 Ц. Рынок - пос. Жилкино 06:25 – 01:00 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 06:10 – 01:00 9 Ц. Рынок - с. Дубинина 07:00 – 20:00 10 Н. Ленино - Завод нерудных материалов 06:29 – 18:55 13 Н. Ленино - Центр (через пр. Марата) 06:50 – 19:36 14 Н. Ленино– Ц. Рынок 07:10 – 20:22 15 Ц. Рынок - пос. Искра 07:00 – 19:57 18 Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный 06:25 – 20:43 25 Н. Ленино - пос. Жилкино 08:39 – 20:06 26 пос. Жилкино - Авиазавод 06:50 – 20:05 27 м/р Топкинский - Ц.Рынок –м/р Топкинский 06:00 – 18:06 28 пос. Боково - Центр 06:40 – 20:09 28р Ц. Рынок - Авиазавод 06:00 – 01:00 29 Ц. Рынок - с. Наука 07:00 – 19:35 31 Авиазавод - Центр (через пр. Марата) 08:15 – 17:42 32 Ц. Рынок - м/р Зеленый 07:15 – 20:15 33 Ц. Рынок - ст. Батарейная 06:15 – 01:00 34 Ц. Рынок - Ерши 07:00 – 20:50 35 Ц. Рынок - с. Кооператор 06:20 – 20:20 36 Авиазавод - с. Машиностроитель 06:20 – 20:20 37 Н. Ленино - Ц. Рынок 05:50 – 01:00 39 Ц. Рынок - ст. Горка 07:20 – 19:27 42 Н. Ленино - Аэропорт 07:50 – 18:57 43 Авиазавод - Аэропорт 07:00 – 19:19 44 Ц. Рынок – пос. Славный 07:00 – 20:30 52 Завод им. Куйбышева - с. Озёрное 07:10 – 19:30 54 7 м/р Н.Ленино - м/р Первомайский 06:00 – 21:06 55 Н. Ленино – Областная больница 05:45 – 21:56 57 Авиазавод – Областная больница 07:00 – 19:19 62 Автостанция – пос. Вересовка 06:45 – 20:20 67 м/р Первомайский – м/р Топкинский 07:00 – 01:00

Трамвайные маршруты

Номер маршрута Наименование маршрута Время работы транспорта, ч. 1 Ул. Волжская – Студгородок 6:12 – 01:00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 7:58 – 20:33 3 Ул. Волжская – Ц. Рынок 6:09 – 23:36 4 Ул. Братская – Ц. Рынок 6:13 – 01:00 4а Ул. Братская – Ж.Д. Вокзал 7:33 – 19:53 5 м/р Солнечный – ул. Депутатская – Ц.Рынок 6:10 – 01:00 6 ул. Волжская – Ц. Рынок – м/р Солнечный 6:40 – 20:02

Троллейбусные маршруты

1 Ул. Жуковского – м/р Солнечный 6:19 – 21:20 3 м/р Солнечный – пр. Марата 6:15 – 01:00 4 Ул. Свердлова - Аэропорт 6:30 – 01:00 5 Сквер им. Кирова – М. Конева 6:15 – 01:00 6 Ул. Жуковского - Аэропорт 7:04 – 20:02 7 Ул. Свердлова – м/р Первомайский 6:26 – 01:00 7к м/р Первомайский – М. Конева 7:35 – 20:07 8 Ул. Свердлова – м/р Юбилейный 6:15 – 01:00 10 М. Конева – ул. Волжская 6:22 – 23:53 10к М. Конева – м/р Юбилейный 7:16 – 21:13

1, 7 и 8 января 2023 года

Автобусные маршруты

Номер маршрута Наименование маршрута Время работы транспорта, ч. 6 Ц. Рынок - пос. Жилкино 06:25 - 20:13 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 06:30 - 21:50 9 Ц. Рынок - с. Дубинина 07:00 - 20:00 10 Н. Ленино - Завод нерудных материалов 09:02 -19:00 13 Н. Ленино - Центр (через пр. Марата) 08:17 - 19:58 14 Н. Ленино– Ц. Рынок 06:59 - 21:25 15 Ц. Рынок -пос. Искра 07:00 - 19:45 18 Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный 07:14 - 19:37 26 пос. Жилкино - Авиазавод 06:50 – 20:05 27 м/р Топкинский - Ц.Рынок -м/р Топкинский 06:24 - 21:17 28р Ц. Рынок - Авиазавод 06:00 - 22:57 29 Ц. Рынок - с. Наука 07:00 - 19:00 31 Авиазавод - Центр (через пр. Марата) 08:15 – 17:42 32 Ц. Рынок – м/р Зеленый 09:15 – 18:28 33 Ц. Рынок - ст. Батарейная 06:55 - 20:50 34 Ц. Рынок - Ерши 07:00 - 20:40 35 Ц. Рынок - с. Кооператор 06:20 - 20:20 36 Авиазавод - с. Машиностроитель 07:10 - 20:50 37 Н. Ленино - Ц. Рынок 05:50 - 20:50 39 Ц. Рынок - ст. Горка 07:20 - 19:07 44 Ц. Рынок – пос. Славный 07:00 - 20:30 52 Завод им. Куйбышева - с. Озёрное 07:10 - 19:30 55 Н. Ленино – Областная больница 06:41 - 21:56 62 Автостанция – пос. Вересовка 06:45 - 19:40 67 м/р Первомайский – м/р Топкинский 07:00 - 21:44

Трамвайные маршруты

Номер маршрута Наименование маршрута Время работы, ч. 1 ул. Волжская – Студгородок 6:12 – 24:00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 7:58 – 20:33 3 ул. Волжская – Ц.Рынок 6:09 – 23:36 4 ул. Братская – Ц. Рынок 6:13 – 23:37 4а ул. Братская – Ж.Д. Вокзал 7:33 – 19:53 5 м/р Солнечный– Ц. Рынок – ул. Волжская 6:10 – 23:35 6 м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц. Рынок 6:40 – 20:02

Троллейбусные маршруты

1 ул. Жуковского – м/р Солнечный 6:19 – 21:20 3 м/р Солнечный – пр. Марата 6:15 – 24:00 4 ул. Свердлова – Аэропорт 6:30 – 23:27 5 Сквер им. Кирова – М.Конева 6:15 – 23:53 6 ул. Жуковского - Аэропорт 7:04 – 20:02 7 ул. Свердлова м/р Первомайский 6:26 – 23:50 7к м/р Первомайский – М. Конева 7:35 – 20:07 8 ул. Свердлова м/р Юбилейный 6:15 – 23:46 10 М. Конева – ул. Волжская 6:22 – 23:53 10к М. Конева – м/р Юбилейный 7:16 – 21:13

со 2 по 6 января 2023 года

Автобусные маршруты

Номер маршрута Наименование маршрута Время работы транспорта, ч. 6 Ц. Рынок - пос. Жилкино 06:25 - 20:13 8 Н.И.ТЭЦ – м/р Зеленый 06:30 - 21:50 9 Ц. Рынок - с. Дубинина 07:00 - 20:00 10 Н. Ленино - Завод нерудных материалов 06:29 -18:55 13 Н. Ленино - Центр (через пр. Марата) 06:50 - 19:36 14 Н. Ленино– Ц. Рынок 06:59 - 21:25 15 Ц. Рынок -пос. Искра 07:00 - 19:45 18 Н.И.ТЭЦ - м/р Юбилейный 07:14 - 19:37 26 пос. Жилкино - Авиазавод 06:50 – 20:05 27 м/р Топкинский - Ц.Рынок -м/р Топкинский 06:24 - 21:17 28р Ц. Рынок - Авиазавод 06:00 - 22:57 29 Ц. Рынок - с. Наука 07:00 - 19:00 31 Авиазавод - Центр (через пр. Марата) 08:15 – 17:42 32 Ц. Рынок – м/р Зеленый 07:15 – 20:15 33 Ц. Рынок - ст. Батарейная 06:55 - 20:50 34 Ц. Рынок - Ерши 07:00 - 20:40 35 Ц. Рынок - с. Кооператор 06:20 - 20:20 36 Авиазавод - с. Машиностроитель 07:10 - 20:50 37 Н. Ленино - Ц. Рынок 05:50 - 20:50 39 Ц. Рынок - ст. Горка 07:20 - 19:07 44 Ц. Рынок – пос. Славный 07:00 - 20:30 52 Завод им. Куйбышева - с. Озёрное 07:10 - 19:30 55 Н. Ленино – Областная больница 06:41 - 21:56 62 Автостанция – пос. Вересовка 06:45 - 19:40 67 м/р Первомайский – м/р Топкинский 07:00 - 21:44

Трамвайные маршруты

Номер маршрута Наименование маршрута Время работы, ч. 1 ул. Волжская – Студгородок 6:12 – 24:00 2 Трампарк – Ж.Д. Вокзал 7:58 – 20:33 3 ул. Волжская – Ц.Рынок 6:09 – 23:36 4 ул. Братская – Ц. Рынок 6:13 – 23:37 4а ул. Братская – Ж.Д. Вокзал 7:33 – 19:53 5 м/р Солнечный– Ц. Рынок – ул. Волжская 6:10 – 23:35 6 м/р Солнечный – ул. Волжская – Ц. Рынок 6:40 – 20:02

Троллейбусные маршруты

1 ул. Жуковского – м/р Солнечный 6:19 – 21:20 3 м/р Солнечный – пр. Марата 6:15 – 24:00 4 ул. Свердлова – Аэропорт 6:30 – 23:27 5 Сквер им. Кирова – М.Конева 6:15 – 23:53 6 ул. Жуковского - Аэропорт 7:04 – 20:02 7 ул. Свердлова м/р Первомайский 6:26 – 23:50 7к м/р Первомайский – М. Конева 7:35 – 20:07 8 ул. Свердлова м/р Юбилейный 6:15 – 23:46 10 М. Конева – ул. Волжская 6:22 – 23:53 10к М. Конева – м/р Юбилейный 7:16 – 21:13

Работа автобусов частных перевозчиков в новогодние праздники будет организована по следующим маршрутам: