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Вандалы испортили объекты в сквере у бассейна «Изумруд» в Иркутске

Неизвестные испортили скамейки и урны, установленные в сквере у бассейна «Изумруд» в Иркутске – территория была благоустроена в 2022 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», сообщила 29 декабря пресс-служба мэрии.

«Мы располагаем записью с камер видеонаблюдения, где отчетливо виден момент, когда группа молодых людей наносит маркерами различные надписи на оборудование сквера. На данный момент комитетом городского обустройства администрации Иркутска подготовлено заявление в полицию по факту вандализма», – рассказала начальник департамента городской среды мэрии Елена Юрганова.

Горожан, узнавших людей на кадре из видеозаписи, а также очевидцев происшествия просят обратиться в комитет городского обустройства администрации Иркутска по номеру: 52-01-26.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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