Новости

Количество ЧС в Иркутской области снизилось в 2022 году в 3 раза

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, основная задача, которую власти решали в 2022 году, – это организация межведомственного взаимодействия всех ветвей власти для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения региона.

Глава Приангарья отметил, что по сравнению с 2021 годом количество ЧС в регионе снизилось в три раза (4/12), погибших в 7,3 раза (3/22), пострадавших почти в четыре раза (476/1768).

–  В целом в 2022 году с задачами по обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области территориальная подсистема РСЧС справились. В 2023 году эта работа будет продолжена, - заявил губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Здравствуй, дедушка юань. Инвесторы уходят на новогодние каникулы с валютой
Экономика на кофейной гуще: как российский бизнес остался без статистики и аналитики
Промышленное производство в Иркутской области упало в ноябре на 9,1%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании