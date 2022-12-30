Количество ЧС в Иркутской области снизилось в 2022 году в 3 раза

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, основная задача, которую власти решали в 2022 году, – это организация межведомственного взаимодействия всех ветвей власти для обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения региона.

Глава Приангарья отметил, что по сравнению с 2021 годом количество ЧС в регионе снизилось в три раза (4/12), погибших в 7,3 раза (3/22), пострадавших почти в четыре раза (476/1768).

– В целом в 2022 году с задачами по обеспечению комплексной безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области территориальная подсистема РСЧС справились. В 2023 году эта работа будет продолжена, - заявил губернатор.