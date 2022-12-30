Каждый пятый россиянин заказывает готовые блюда для новогоднего стола

Большинство россиян (85%) будут организовывать новогоднее застолье самостоятельно или закажут к празднику готовые блюда, выяснил Ozon fresh, опросив более 1,5 тыс. человек по всей стране. Более четверти респондентов воспользуются при этом онлайн доставкой продуктов.

Новый год в России традиционно считается семейным праздником, гвоздь которого - большое застолье с множеством фирменных блюд. Около половины россиян (47%) собираются готовить праздничный пир самостоятельно или с помощью друзей и родственников. Каждый пятый закажет к столу готовые блюда, а каждый шестой (18%) соберет новогоднее угощение из продуктов, не требующих готовки. Остальные собираются полакомиться в гостях (8%) или в ресторане (7%).

Во второй половине декабря на Ozon fresh чаще всего заказывали продукты, без которых многие россияне не представляют себе новогодний стол. На неделе с 19 по 25 декабря продажи майонеза выросли на 68% по сравнению с результатами предыдущей недели. Мясных деликатесов стали покупать на 65% больше, овощных консервов - на 78% больше. Также к празднику россияне покупают шоколад (рост на 45% неделя к неделе), сыр (+29%) и фермерскую продукцию (+26%).

18% россиян предпочитают перед Новым годом не стоять в очередях и не таскать тяжелые сумки, а заказывать онлайн доставку продуктов на дом. В Ozon fresh на неделе 19-25 декабря чаще всего покупали фруктовое желе, разные виды сыра, яйца, газировку и квас. Еще 10% россиян заказывают доставку готовых блюд онлайн - на предпраздничной неделе в топе Ozon fresh были салат “Мимоза” с горбушей, шашлык из курицы и плов. Доля тех, кто не любит ходить по магазинам и создает себе праздник не выходя из дома по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, несмотря на полное снятие пандемийных ограничений.

Накануне Нового года россияне покупают не только продукты, но и подарки, о которых не успели позаботиться заранее. 9% респондентов признаются, что вспоминают о презентах в самый последний момент и заказывают экспресс-доставку 31 декабря.