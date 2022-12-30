Жители Иркутской области заключили 1 436 соцконтрактов

Более 40 районов и районных центров Иркутской области заключили в 2022 году 1436 социальных контрактов на ведение гражданами личного подсобного хозяйства.

Сумма поддержки из консолидированного бюджета составила 168 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 126 млн рублей, областной бюджет – 42 млн рублей.

- Благодаря полученным средствам граждане развивают такие направления как выращивание картофеля, овощей открытого и закрытого грунта, птицеводство, разводят крупный рогатый скот, - отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан» в 2022 году жители Братского района на средства социального контракта приобрели малогабаритную сельскохозяйственную технику, комплектующие, теплицы. В Тулунском районе за счет средств социального контракта жители получили возможность приобрести крупный рогатый скот, птицу, корма.

На материальную помощь по социальному контракту, в том числе в части ведения гражданами личного подсобного хозяйства могут рассчитывать малоимущие семьи или одинокие граждане.​