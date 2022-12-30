Братчане попали в ТОП-5 по самым ранним бронированиям билетов и отелей на Новый Год

В лидеры по ранней покупке билетов и бронирований также вышли жители Охи (о. Сахалин), Новокузнецка (Кемеровская обл.), Кемерово (Кемеровская обл.) и Калуги (Калужская обл.):
- Оха — 74 дня (в прошлом году — 30 дней);
- Новокузнецк — 70 дней (в прошлом году — 42 дня);
- Братск — 68 дней (в 2021 прошлом году— 48 дней)
- Кемерово — 68 дней (в прошлом году — 47 дней);
- Калуга — 66 дней (в прошлом году — 39 дней).
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Беспечнее всех оказались жители Талакана (вахтовый поселок в Амурской обл.), Бодайбо (Иркутская обл.), Йошкар-Олы (респ. Марий Эл), Тобольска (Тюменская обл.) и Урая (ХМАО):
- Талакан — 25 дней (в прошлом году — 49 дней);
- Бодайбо — 26 дней (в прошлом году — 25 дней);
- Йошкар-Ола — 31 день (в прошлом году — 26 дней);
- Тобольск — 31 день (в прошлом году — 37 дней);
- Урай — 33 дня (в прошлом году — 29 дней).
В среднем пользователи Яндекс Путешествий бронируют отели и покупают билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом. Так, в этому году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021 году — всего за 35 дней. Специалисты сервиса также отмечают, что у пользователей из 95% исследуемых городов горизонт планирования путешествий увеличился.
В среднем сибиряки раньше всех в этом году подготовились к январским путешествиям (по СФО среднее значение составило 56 дней), тогда как позже всех — жители Северного Кавказа (по СКФО среднее значение составило 48 дней).