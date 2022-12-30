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Братчане попали в ТОП-5 по самым ранним бронированиям билетов и отелей на Новый Год

Приближаются новогодние каникулы, которые жители России традиционно используют, как долгожданный отпуск. Аналитики Яндекс Путешествий выяснили, что жители Братска в этом году начали готовиться к новогодним поездкам за 68 дней до праздника. У жителей этого сибирского города также увеличился горизонт планирования новогодних путешествий — на 20 дней, в 2021 году планирование заняло 48 дней.

В лидеры по ранней покупке билетов и бронирований также вышли жители Охи (о. Сахалин), Новокузнецка (Кемеровская обл.), Кемерово (Кемеровская обл.) и Калуги (Калужская обл.):

  • Оха — 74 дня (в прошлом году — 30 дней);
  • Новокузнецк — 70 дней (в прошлом году — 42 дня);
  • Братск — 68 дней (в 2021 прошлом году— 48 дней)
  • Кемерово — 68 дней (в прошлом году — 47 дней);
  • Калуга — 66 дней (в прошлом году — 39 дней).

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Беспечнее всех оказались жители Талакана (вахтовый поселок в Амурской обл.), Бодайбо (Иркутская обл.), Йошкар-Олы (респ. Марий Эл), Тобольска (Тюменская обл.) и Урая (ХМАО):

  • Талакан — 25 дней (в прошлом году — 49 дней);
  • Бодайбо — 26 дней (в прошлом году — 25 дней);
  • Йошкар-Ола — 31 день (в прошлом году — 26 дней);
  • Тобольск — 31 день (в прошлом году — 37 дней);
  • Урай — 33 дня (в прошлом году — 29 дней).

В среднем пользователи Яндекс Путешествий бронируют отели и покупают билеты на новогодние каникулы в этом году на 19 дней раньше, чем в прошлом. Так, в этому году подготовка к поездкам началась за 54 дня до 1 января, а в 2021 году — всего за 35 дней. Специалисты сервиса также отмечают, что у пользователей из 95% исследуемых городов горизонт планирования путешествий увеличился.

В среднем сибиряки раньше всех в этом году подготовились к январским путешествиям (по СФО среднее значение составило 56 дней), тогда как позже всех — жители Северного Кавказа (по СКФО среднее значение составило 48 дней).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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