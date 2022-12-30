Промышленное производство в Иркутской области упало в ноябре на 9,1%

Индекс промышленного производства в ноябре 2022 снизился до 90,9% по отношению к соответствующему периоду 2021 года. Падение наблюдается по всем отраслям. Так, добыча полезных ископаемых снизилась на 13%, обрабатывающие производства и обеспечение электроэнергией – более, чем на 3%, сообщает Иркутскстат.

Тем не менее, с января по ноябрь 2022 года промышленность пока находится в плюсе за счет сильных цифр первого квартала.

За 11 месяцев 2022 года зафиксирован рост индекса промышленного производства на 2,5%, производства электроэнергии – на 6,4%, добычи полезных ископаемых – на 2,7%.