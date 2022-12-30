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Эксперт рассказал иркутянам, выгодно ли увольняться перед Новым годом

Директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, выгодно ли увольняться в конце года.

Смена места работы выгоднее не в конце года, а позже − в следующем: закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, но тринадцатая зарплата в некоторых компаниях начисляется, только если сотрудник проработал там весь год, отмечает руководитель юридической практики SuperJob.

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"Закон предусматривает единые гарантии вне зависимости от периода увольнения, поэтому даже при прекращении трудового договора в конце года работник должен получить заработную плату в полном объеме, а также положенные ему доплаты, надбавки и компенсации за неиспользованные дни отпуска – все, что предусмотрено трудовым договором", − отмечает юрист.

Однако, отмечает Южалин, немного иначе обстоят дела с выплатами премий в коммерческих организациях.

Работодатель сам определяет порядок и сроки выплаты тринадцатой зарплаты. "Часто для ее получения необходимо проработать в компании весь календарный год", - говорит Южалин.

Таким образом, для того чтобы получить все выплаты "выгоднее будет уволиться в следующем году".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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