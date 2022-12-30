Tele2 приглашает иркутян принять участие в новогодних акциях в салонах связи

Tele2 приглашает иркутян посетить фирменные салоны компании и выбрать выгодные и практичные подарки для себя и близких.

В фирменных салонах Tele2 жители Иркутской области могут принять участие в новогодних акциях и воспользоваться специальными предложениями. Среди них – уникальная подписка Mixx, подключить которую могут не только клиенты Tele2, но и абоненты других операторов.

В Mixx включен целый комплекс полезных сервисов от мобильного оператора и партнеров компании, которые могут пригодиться иркутянам в период длинных зимних каникул. Например, доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и Premier, сервисы VK Combo, дополнительный интернет-трафик или скидки в магазинах-партнерах. Познакомиться с наполнением подписки можно в салонах Tele2. Для этого оператор запустил специальную интерактивную игру. Причем клиенты сейчас могут выбрать один перечень услуг, а через месяц бесплатно поменять на другой.

Кроме того, в фирменных салонах компании представлен широкий ассортимент смартфонов, умных гаджетов и действует сразу несколько праздничных акций. К примеру, абоненты Tele2, приобретая смартфон в комплекте с тарифом и страховой защитой, могут сэкономить до 30% от стоимости в чеке, а при покупке умной колонки VK Капсула и VK Капсула Мини с голосовым помощником Марусей – получить скидку до 2000 рублей в обмен на остатки минут в пакете. При этом при подключении подписки Mixx, действует повышенный курс обмена минут на скидку.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы не изменяем своим правилам и приглашаем иркутян в наши салоны оценить выгодные новогодние предложения. В фирменных центрах обслуживания можно приобрести подарки к празднику, стать участниками зимних акций. А еще всех посетителей нашей розницы ждут приятные сюрпризы и креативная фотозона».