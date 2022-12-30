Почти 30 ледовых переправ ввели в эксплуатацию в Иркутской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что в регионе введены в эксплуатацию 28 ледовых переправ, шесть из них открыли в минувший четверг.

Накануне, 29 декабря, по две заработали в Катангском районе через реку Нижняя Тунгуска в населенных пунктах Непа, Ербогачен и в Мамско-Чуйском районе через реку Витим в поселках Мама и Витимский, по одной в Чунском районе через реку Чуна «Веселый-Паренда» и в Шелеховском районе через Иркут в селе Введенщина.

Спасатели напомнили, что на переправах не допускается превышение максимальной нагрузки на лед, запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим.