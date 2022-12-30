Опубликован список площадок, где можно запускать салюты в Иркутской области

Пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью 29 декабря опубликовало список площадок, где можно запускать салюты в Иркутской области.

Напомним, на территории региона с 29 декабря по 9 января введен особый противопожарный режим. Использовать пиротехнику во время его действия можно только в специально отведенных для этого местах.

Ангарский городской округ:

1. г. Ангарск, парк ДК "Нефтехимик"

2. г. Ангарск, парк им. 10-летия Ангарска

3. г. Ангарск, парк ДК "Современник"

4. г. Ангарск, парк Строителей

5. г. Ангарск, площадка перед «Музеем победы»

6. г. Ангарск, площадь Ленина

7. г. Ангарск, сквер «Декабристов»

8. набережная р. Китой (р-н 95 кв-ла и ул. Алешина)

9. сквер «Пионер»

10. Сталинградская аллея (микрорайон 7)

11. парковая зона Дворец творчества детей и молодежи

12. спортивная площадка в р-не р. Гренада 12 мкр.

13. площадка в р-не домов 1,2,11, мик-на 22

14. хоккейный корт, мкр. Новый-4

15. хоккейный корт, мкр. Юго-Восточный

16. территория сквера возле майского вокзала

17. мкр. Китой, пустырь между ул. Заводская и пер. Молодежный

18. мкр. Строитель, дет. Площадка по ул. Белорусская

19. Мкр. 6000 тер-я за домом 7

20. мкр. Цементный, около бывшего ДК «Дружба»

21. 75 кв-л, спорт. пл. между домами № 18,19,20

22. 82 кв-л, на тер-ии сквера ближе к корту

23. 88 кв-л, территория сквера

24. 85 кв-л, между домом 12 и СЦ «Русич»

25. 84 кв-л, за домами №2,4

26. 95 кв-л, между домами № 14,14

27. 95 кв-л, между домом № 22 и СОШ № 20

28. 29 мкр, за домами № 16,17 (спорт. Площ)

29. 93 квартал, Возле дома № 7

30. 91 кв-л, за домом № 18

31. 6 А мкр, между домами № 1,2,3,4 (детск. Площад)

32. 32 мкр, двор дома № 5, двор между домами № 7,8, двор дома № 1, двор дома № 16, двор между домами № 19,20

33. 33 мкр, двор дома № 11

34. 29 мкр, за домами № 20,11

35. 7 мкр, двор дома № 1

36. 177 кв-л, между домами № 15,13

37. 177 кв-л, справа от СОШ № 37

38. с. Одинск, площадка между домом № 6 по ул. Школьной и зданием № 7 по кл. Победа

39. с. Одинск, площадка между ул. Ботороева и 8 Марта

40. с. Одинск, площадка при въезде на ул. Ангарскую

41. д. Чебогоры, площадка на перекрестке ул. Суворова и пер. Октябрьский

42. Заимка Якимовка, площадка при въезде на ул, Одинская, площадка при въезде на ул. Ромашковая

43. с. Ивановка, площадка при въезде на ул. Центральную

44. с. Савватеевка,р-н хоккейного корта по ул. Школьной

45. р.п. Мегет, стадион «Луч»

46. р.п. Мегет, сквер в р-не железнодорожного вокзала

Балаганский район:

1. п.Балаганск, площадь центрального парка ул.Ленина

Бодайбинский район:

1. п. Перевоз, ул. Набережная

2. п. Балахнинск, ул. Школьная,6 (пустырь)

3. г.Бодайбо, Артёма Сергеева, 18и

Город Иркутск:

1. г. Иркутск, Стадион «Зенит»

2. г. Иркутск, Стадион «Локомотив»

3. г. Иркутск, Парк «Комсомольский»

4. г. Иркутск, сквер около муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Иркутска «Дом детского творчества № 5»

5. г. Иркутск, парк здоровья «Березка»

6. г. Иркутск, пустырь напротив многоквартирного дома 7 по улице Академика Окладникова

7. г. Иркутск, улица Пляжная, в районе дома 25 А в поселке имени М. Горького

8. г. Иркутск, улица Полярная, район Боковской протоки возле залива Радуга

9. г. Иркутск, улица Полярная, в районе дома 2А/1 (полуостров Кировский)

10. г. Иркутск, станция Батарейная, берег реки Ангара (между СНТ «Нептун» и СНТ «Ангара-3»)

11. г. Иркутск, съезд с Иркутного моста на улице Главная Кировская за остановкой общественного транспорта «Иркутный мост»

12. г. Иркутск, пустырь на территории пляжа залива Якоби

13. г. Иркутск, пустырь около стадиона "Рекорд"

14. г. Иркутск, пустырь у въезда перед ООО "Масложиркомбинат"

15. г. Иркутск, пустырь около МБОУ г. Иркутска "СОШ № 35"

16. г. Иркутск, открытая территория между домами 8 по улице Геологов и 11 по улице Академическая

17. г. Иркутск, спортплощадка (микрорайон Юбилейный, д. 101)

18. г. Иркутск, открытая территория напротив Восточно-Сибирского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (микрорайон Ершовский)

19. г. Иркутск, парковка у муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов № 19 со стороны улицы Мелентьева

20. г. Иркутск, открытая территория у фонтана в микрорайоне Университетский, д. 46

21. г. Иркутск, открытая территория в парке Инициативной молодёжи (ул. Терешковой)

22. г. Иркутск, открытая территория в Грибоедовской роще (ул. 4-железнодорожная)

23. г. Иркутск, открытая территория рядом с крытым катком (Университетский 54а)

24. г. Иркутск, сквер Южный (в 50м. от дома Юбилейный 8а)

25. г. Иркутск, парковка по ул. Академическая 25а

26. г. Иркутск, остров Юность, д. 5/2

27. г. Иркутск, улица Цесовская Набережная, д. 4

28. г. Иркутск, центральная часть сквера имени Кирова

29. г. Иркутск, открытая территория за торговым центром «Флагман» (улица Братская, д. 2/1)

30. г. Иркутск, открытая территория в микрорайоне Падь Грязнуха за домами 7/4 и 9/1

31. г. Иркутск, общественное пространство напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 72

32. г. Иркутск, общественное пространство за рынком «Знаменский»

33. г. Иркутск, открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 3-я, Красноказачья, 3а

34. г. Иркутск, открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица Баррикад, 54и

35. г. Иркутск, открытая территория на берегу реки Ушаковка в районе адреса: улица 2-я Аларская, 126г

36. г. Иркутск, открытая территория в районе адреса: микрорайон Зеленый, 41

37. г. Иркутск, открытая территория в районе адреса: улица Щедрина, 48а

38. г. Иркутск, открытая территория в районе адреса: микрорайон Искра, улица Озерная, 2

39. г. Иркутск, открытая территория со стороны проезда Проходной в микрорайоне Лесной в районе остановки общественного транспорта «Коттеджи»

40. г. Иркутск, открытая территория в районе адреса: микрорайон Топкинский, 82

41. г. Иркутск, открытая территория в районе адреса: улица Северная, 94

42. г. Иркутск, озеро Юнатка

43. г. Иркутск, открытая территория в районе адреса: улица Сарафановская, 153/2

44. г. Иркутск, площадь у музея – ледокола «Ангара»

45. г. Иркутск, площадь у торгово-развлекательного центра «ЯркоМолл»

46. г. Иркутск, стадион на территории «Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища»

47. г. Иркутск, площадка для вождения на острове Конный

48. г. Иркутск, пустырь на пересечении улиц Верхняя Набережная, 145/17а и Дальневосточная, 104

49. г. Иркутск, площадь Студенческого бульвара (Постышева)

50. г. Иркутск, микрорайон Солнечный, трамвайное кольцо – остановка «Море солнца»

51. г. Иркутск, пустырь перед жилым комплексом «СанСити»

52. г. Иркутск, сквер на пересечении улиц 4-я Советская и Аэрофлотская

53. г. Иркутск, Бульвар Постышева

54. г. Иркутск,Парк Семейный

55. г. Иркутск, Территория напротив дома 153, 166 ул. Дальневосточная

56. г. Иркутск, Территория напротив дома 156 ул. Дальневосточная

57. г. Иркутск, Территория напротив дороги между домами 167/5 и 169

ул. В. Набережная"

58. г. Иркутск, ул. Ширямова, через дорогу от дома по адресу: ул. Байкальская 235

59. г. Иркутск, ул. Байкальская, на парковке вдоль улицы, рядом с Байкальской 267

60. г. Иркутск, у фонтана на площади 50 лет Октября

61. г. Иркутск,Зеленая зона вдоль дороги: выезд с Академического моста напротив дома по ул. 4-ая Советская 15

62. г. Иркутск, в центре парковки у ТЦ Карамель, по ул Подгорная

63. г. Иркутск, У фонтанов на площади Конституции

64. г. Иркутск, ул. Пискунова со стороны гаражных кооперативов напротив дома Пискунова 142/7

Качугский район:

1. Качугское муниципальное образование, городское поселение (Площадка для запуска пиротехники перед территорией ФОК "Рекорд" р.п.Качуг, ул.Ленских Сообытий 28 "б")

2. Качугское муниципальное образование, городское поселение (Площадка для запуска пиротехники во внутреннем дворе РЦДК ул.Красноармейская,42)

3. Качугское муниципальное образование, городское поселение (Площадка на пустыре р.п.Качуг, ул.Пуляевского,77А)

Усть-Удинский район:

1. с. Малышевка - Берег Братского водохранилища

2. д. Долганова - северо-западная окраина д. Долганова (пастбище)

3. д. Баранова - северо-западная окраина д. Баранова (пустырь на въезде в д. Баранова)

4. с. Игжей, ул. Некрасова, 9, территория МКУК КДЦ Игжейского МО