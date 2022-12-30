Не свернули, а даже усилили: управляющий директор БрАЗа подвел итоги 2022 года

2022 год принес много испытаний всей стране. Работать в новых условиях пришлось многим предприятием и компаниям, в том числе РУСАЛу – искать новых поставщиков сырья, комплектующих, новых потребителей, разрабатывать новые схемы логистики.

Несмотря на сложности Братский алюминиевый завод работает в штатном режиме, рассказал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. В марте состоялось внеплановое повышение зарплат, так компания решила поддержать своих сотрудников в условиях резкой инфляции. Кроме того, увеличилась дотация на питание.

Новые медицинские услуги начал оказывать «РУСАЛ Медцентр» – теперь там проводятся консультации узких специалистов – офтальмолога, лора, кардиолога, ревматолога, гастроэнтеролога. Причем, попасть на бесплатный прием могут не только заводчане, но и их домочадцы. В конце года на предприятии подписан новый коллективный договор, в котором сохранены все льготы и гарантии.

– Самый главный экологический проект БрАЗа, проект кардинальной перестройки, в 2022 году прошёл все необходимые этапы: от разработки проектно-сметной документации до общественных слушаний и успешного заключения Государственный экологической экспертизы, – комментирует Евгений Зенкин. – В результате перестройки половина братского алюминия будет производиться по технологии обожженного анода, что позволит существенно снизить воздействие на экологию и получить современные рабочие места.

Параллельно на промплощадке и в ее окрестностях активно велись подготовительные работы. Закончен основной этап капитального ремонта дороги от федеральной трассы до БЗФ, по которой будут передвигаться грузовики с оборудованием для нового завода. Положены два основных слоя асфальта, приведены в порядок обочины, оборудованы кюветы. Работы будут завершены весной, с наступлением стабильного тепла.

В Цехе агрегатно-узлового ремонта начался монтаж линии для производства комплектующих к электролизёрам РА-550. Продолжились работы по реализации проекта «Чистый воздух» – продолжается переход на ЭкоСодерберг, закуплены комплектующие для новых газоочистных установок.

В сложной экономической ситуации удалось не только не свернуть, но даже усилить социальные и инфраструктурные программы.

На средства РУСАЛа построена вертолетная площадка около районной больницы. Теперь воздушные суда санавиации могут приземляться и взлетать здесь в любое время суток благодаря системе освещения и твердому покрытию. Раньше рейсы выполнялись только днем.

Завершено обустройство восьми детских площадок, оказана поддержка ряду детских садов и школ. Продолжено благоустройство территории Центра помощи и спасения, который, кстати, в этом году отметил двухлетие. За то время медики поставили на ноги более 2 тысяч человек.

Еще больший размах получила корпоративная программа поддержки спорта. Рядом со стадионом Металлург за несколько месяцев благодаря РУСАЛу вырос Центр спортивных единоборств, открыть который планируется уже в начале следующего года. В пяти дворах Центрального района и у школы №1 появились новые гимнастические комплексы. Проведены две незабываемые встречи со спортсменами мирового уровня: Виталий Минаков и Алексей Колесников поделились своим авторитетным чемпионским опытом, раздали автографы, сфотографировались со всеми желающими.

В 2022 году БрАЗ стал участником федерального проекта «Профессионалитет», соответствующее соглашение подписано между Братским металлургическим техникумом, РУСАЛом и Министерством образования.

– Снятие в 2022 году пандемийных ограничений позволило заводу провести и принять участие в целом ряде разнообразных мероприятий. В праздничной колонне в День Победы прошли полторы тысячи заводчан/ С большим успехом в Братск вернулся «РУСАЛ Фестиваль Наука», которого не было с 2019 года. Посмотреть образовательное шоу пришли около двух тысяч братских школьников, – говорит управляющий директор БрАЗа. – Кроме того, завод принял участие в работе Братского экономического форума. Ключевым экспонатом стал макет кардинальной перестройки БрАЗа. Огромный интерес посетителей также вызвал фрагмент настоящего алюминиевого моста, привезенный из Красноярска. Пожалуй, самым главным и самым массовым событием уходящего 2022-го стал День металлурга. Наконец-то появилась возможность отметить его вместе со всем городом.

Праздник начался утром в Простоквашино и завершился поздним вечером на площади Ленина грандиозным концертом с участием звезды российского шоу-бизнеса Anna Asti, мультимедийным шоу и фейерверком. Гостями Дня металлурга стали около 20 тысяч братчан.

Благодаря РУСАЛу новыми красками засиял главный новогодний городок Братска. Возле ели в сквере «Ангарские каскады» установлен светодинамический фонтан. Это очередной подарок братчанам от металлургов в честь главного зимнего праздника. Уже 22 года компания берет на себя все расходы по обустройству и содержанию новогоднего городка. 25-метровая елка, световые фигуры и гирлянды – все это передано городу РУСАЛом.

В конце года между БрАЗом и администрацией Братска было подписано Соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2023 год. Это значит, что РУСАЛ продолжит поддерживать необходимые для Братска проекты, развивать инфраструктуру и поддерживать социальную сферу