Автосервис с семью автомобилями загорелся в Усолье-Сибирском – есть пострадавший

Автосервис, внутри которого загорелись семь автомобилей, загорелся в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, в результате инцидента пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Индустриальной. По повышенному номеру сложности на место были направлены семь пожарных расчётов. На момент прибытия первого подразделения кирпичное здание малярного цеха СТО было полностью охвачено огнём. Внутри находилось семь легковых автомобилей.

«Рядом был обнаружен пострадавший работник сервиса. Мужчина 1963 года рождения получил различные травмы при эвакуации из здания и был госпитализирован», – уточнили в МЧС.

В 05:30 открытый огонь был потушен на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. По факту случившегося надзорными органами МЧС России будет проведена проверка.