Серийное производство МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году

Вице-премьер РФ – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 30 декабря сообщил, что в 2025 году начнется серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14, пишет РИА Новости.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», – сказал он.

Напомним, на этой неделе корпорация «Иркут» получила от Росавиации одобрения главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.