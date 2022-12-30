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Серийное производство МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году

Вице-премьер РФ – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 30 декабря сообщил, что в 2025 году начнется серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14, пишет РИА Новости.

«Уже с 2025 года мы будем производить этот самолет серийно и поставлять его потребителям», – сказал он.

Напомним, на этой неделе корпорация «Иркут» получила от Росавиации одобрения главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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