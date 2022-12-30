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Парашютист спрыгнул с 16-го этажа ЖК «Стрижи» в Иркутске

Парашютист спрыгнул с крыши многоэтажки ЖК «Стрижи» в Иркутске – за это его привлекут к административной ответственности, сообщает 30 декабря пресс-служба ГУ МВД России по региону.

<p>Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Скриншот из видео ГУ МВД России по Иркутской области

«Накануне в одном из городских сообществ популярного мессенджера опубликовали видеозапись, как во дворе дома в ЖК «Стрижи» приземляется парашютист. Сотрудники полиции проверили указанные сведения и установили в течение нескольких часов героя видеоролика», – рассказали правоохранители.

Установлено, что прыжок с 16-го этажа совершил 33-летний житель Синюшиной горы. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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