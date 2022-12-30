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Полицейские нашли в Иркутске Lexus, который пропал в Москве 10 лет назад

Сотрудники полиции вернули жителю Москвы угнанный более 10 лет назад Lexus – машину обнаружили в Иркутске, сообщает 30 декабря пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Накануне во время патрулирования улиц областного центра сотрудники ДПС остановили кроссовер. Подлинность цифр, выбитых на основных деталях авто, вызвала у полицейских подозрение. Проведенная криминалистами экспертиза подтвердила факт изменения идентификационных номеров. В связи с чем органы дознания возбудили уголовное дело.

Узнать первоначальные значения, чтобы установить принадлежность иномарки, не представилось возможным, поэтому к работе подключились специалисты Национального центрального бюро Интерпола, которые помогли найти настоящего хозяина транспорта.

«На днях владелец прибыл в Иркутск, чтобы забрать свой автомобиль. Мужчина рассказал, что очень рад получить такой новогодний подарок и выразил слова признательности всем сотрудникам полиции, которые приняли участие в возврате похищенного имущества», – говорится в сообщении.

Сыщики продолжают розыск по установлению лиц, причастных к угону.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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