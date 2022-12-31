Названы соцвыплаты, которые проиндексируют в Иркутской области с 1 января

Правительство Иркутской области с 1 января 2023 года проиндексирует некоторые меры социальной поддержки, зависящие от величины прожиточного минимума, сообщает 31 декабря пресс-служба кабмина.

«Изменение коснется ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей; ежемесячной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством; пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области», – уточнили власти.

Для отдельных социальных выплат в 2023 году установлен коэффициент индексации 1,055. В их число входят ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам, ветеранам труда Иркутской области, пособие на ребенка, ежемесячная выплата социального пособия, единовременная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет.

Общее количество получателей мер социальной поддержки в Иркутской области составляет 715 тыс. человек.