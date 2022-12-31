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Фудкорт планируют создать на третьем этаже центрального рынка в Иркутске

Директор Центрального рынка в Иркутске Григорий Слезак заявил о намерении открыть на третьем этаже фудкорт, который начнут создавать в 2023 году.

«Центральный рынок идет в ногу со временем и нацелен на создание комфортных условий для покупателей. Не исключено, что вслед за эскалатором в здании будет установлен лифт для подъема маломобильных граждан. Уже после новогодних праздников на третьем этаже начнем создание фудкорта. Кроме того, планируем полную замену оборудования на отечественное в зале охлажденной продукции», – рассказал Слезак.

В 2022 году на территории рынка обновили торговое оборудование, установили автоматические раздвижные двери со стороны парковки, ввели тележки для покупателей. В следующем году на территории предприятия будет реконструирован фонтан и проведено благоустройство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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