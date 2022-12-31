Иркутск вошел в десятку городов-лидеров России по социально-экономическому развитию

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило шестой рейтинг эффективности управления в городских округах Российской Федерации. Он основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических данных. В топ-10 вошел Иркутск, сообщает мэрия.

«Администрация Иркутска смогла продемонстрировать качественную работу в условиях новых социально-экономических вызовов. Наш город вошел в десятку лидеров социально-экономического развития и на три пункта повысил свои позиции в общем рейтинге, подготовленном агентством политических и экономических коммуникаций», – прокомментировала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации Иркутска Татьяна Макарычева.

В рамках социально-экономического блока лидерами стали Салехард, Тюмень и Сургут. В первую десятку вошли Иркутск, Южно-Сахалинск, Ростов-на-Дону и Уфа. Анализ выполнялся по шести основным направлениям: образование, развитие ЖКХ, транспорт и дорожное хозяйство, градостроительство и развитие общественного пространства, культура, финансово-экономическая сфера.