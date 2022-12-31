Илон Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд

Американский предприниматель, гендиректор компании Tesla Илон Маск стал первым в истории человеком, который потерял 200 миллиардов долларов, пишет 31 декабря Bloomberg.

«Состояние 51-летнего Маска резко упало до 137 миллиардов долларов после того, как акции Tesla упали в последние недели, включая падение на 11% во вторник, согласно индексу миллиардеров Bloomberg . Его состояние достигло пика в 340 миллиардов долларов 4 ноября 2021 года», – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что он оставался самым богатым человеком в мире, пока в этом месяце его не обогнал Бернар Арно, французский магнат, директор компании, которая производит предметы роскоши LVMH.