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Синяя открытка, пожелание счастья и эмодзи снежинки – среднестатистическое поздравление с Новым годом

Аналитики ТАСС выявили среднестатистическое поздравление с Новым годом. Они пришли к выводам, что это открытка синего цвета, пожелание счастья и эмодзи снежинки.

Кроме того, люди нередко поздравляют друг друга открытками голубого и оранжевого цветов, реже всего – розового.  Чаще всего в них встречаются слова "счастье", "друг" и "любовь".

Также в поздравлениях фигурируют эмодзи. Самые популярные, помимо снежинки, хлопушка с конфетти и наряженная елка.

Для получения данных был проведен анализ 9,5 тыс. постов (8 тыс. текстовых поздравлений и 7,2 тыс. открыток) из 39 тематических групп соцсети «ВКонтакте» с 2009 по 2022 год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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