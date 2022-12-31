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Президент России, губернатор Приангарья и мэр Иркутска записали новогодние поздравления

Президент России Владимир Путин, губернатор Приангарья Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов опубликовали поздравления с Новым 2023-м годом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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