Пожар произошел из-за холодильника в Иркутске в новогоднюю ночь – эвакуированы 150 человек

Возгорание из-за холодильника произошло в пятиэтажном доме на улице Байкальской в Иркутске в новогоднюю ночь – здание покинули 150 человек, сообщает 1 января пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила на телефон 101 в 00:20. По указанному адресу были направлены семь пожарных расчетов со специальной техникой для спасения людей с верхних этажей.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались 130 человек, в том числе 20 детей. На момент прибытия первого подразделения шел дым из подсобного помещения на первом этаже, из-за чего наблюдалось сильное задымление на верхних этажах, и оставшиеся жильцы не смогли эвакуироваться.

Пожарными по лестничным маршам были спасены 20 человек, в том числе восемь детей. В течение семи минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара повреждены домашние вещи в подсобном помещении на 1 этаже на площади 10 квадратных метров.

Причиной пожара стало короткое замыкание из-за включенного холодильника.