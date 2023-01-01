Дом, где отбывал ссылку Сталин, открыли в музее «Тальцы» в Иркутской области

Новую экспозицию – дом, где отбывал ссылку советский политический деятель Иосиф Сталин – открыли в музее «Тальцы» в Иркутской области, сообщила 1 января пресс-служба правительства региона.

Фото правительства Иркутской области

«Молодой Иосиф Джугашвили (Сталин) отбывал ссылку на территории Иркутской области в 1903 году, провел в здании одну ночь до определения места на жительство, и до своего побега он приходил периодически в волостное управление отмечаться», – рассказал директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.

Здание расположено в экспозиционной зоне «Московский тракт». Это целая улица, куда из сел перевозят и реставрируют дома русского населения Предбайкалья второй половины XIX – начала ХХ вв. В этом году на ее воссоздание было направлено 100 млн рублей из областного бюджета. Сейчас готовы 11 экспозиций из 13.