Изменились правила присвоения звания «Ветеран труда Иркутской области» в 2023 году

Правительство Приангарья 1 января сообщило, что с 2023 года правила присвоения звания «Ветеран труда Иркутской области» изменились.

Поправка предусматривает присвоение звания при стаже работы на территории области не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, без наличия наград. Также расширен круг лиц, имеющих право на звание.

«Корректировка стажа работы была принята по многочисленным обращениям жителей региона и с учетом консолидированной позиции, выработанной по итогам рабочих совещаний с представителями исполнительных органов государственной власти. В настоящее время звание «Ветеран труда Иркутской области» присвоено 13 237 гражданам. По предварительным данным, изменения позволят получить его еще 9 тысячам жителей региона», – отметил министр соцразвития Владимир Родионов.

За присвоением звания необходимо обращаться в управление соцзащиты по месту жительства. Заявление и документы можно подать лично, через организации почтовой связи, в форме электронных документов с использованием портала госуслуг или через МФЦ.