Авария с участием BMW произошла в Тайшете, один человек погиб

ДТП с участием автомобиля BMW произошло в городе Тайшете Иркутской области – в результате инцидента один человек погиб, сообщает 1 января пресс-служба региональной госавтоинспекции.

По предварительным данным, 1 января около 09:00 на улице Кирова 34-летний пьяный водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением машины, в результате чего врезался в остановку общественного транспорта и забор частного дома.

«От подученных в результате аварии травм 35-летний пассажир скончался на месте, второй 27-летний пассажир госпитализирован. Установлено, что нарушитель не имел права управления транспортными средствами и ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», – уточнили правоохранители.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям водителя.