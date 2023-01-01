Утверждена программа социально-экономического развития Байкальска до 2040 года

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение утвердить программу социально-экономического развития Байкальского муниципального образование до 2040 года, следует из данных в документации, опубликованной на портале правовой информации.

Программой предусматривается осуществление ряда мероприятий. Например, при ее реализации будет развита инфраструктура на горе Соболиной, будет развиваться гастрономический туризм, построены новые гостиницы, построен индустриальный парк, запланировано строительство посадочных площадок для легких многоцелевых самолетов, а также создание и модернизация других объектов.

Власти постановили считать реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных программой, приоритетной задачей общегосударственного значения.