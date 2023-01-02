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Восемь домов с 2,5 тысячи жителями и детсад остались без тепла из-за аварии в Иркутске

Аварийное отключение тепла произошло накануне в Иркутске – без отопления остались 2,5 тысячи жителей восьми домов и детсад, рассказал 2 января глава региона Игорь Кобзев.

«Вчера вечером в Ленинском районе Иркутска произошло аварийное отключение теплоснабжения. Под отключение попали восемь многоквартирных домов и один детский сад. В домах проживает около 2500 человек. К полуночи теплоснабжение в жилых домах было восстановлено. Размораживания системы не произошло. Сад подключили по обратке. Сегодня подключат по обычной схеме», – рассказал губернатор.

Оперативная обстановка в Приангарье находится под контролем властей. До конца праздничных дней в области действуют режим повышенной готовности и особый противопожарный режим.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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