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Материнский капитал проиндексируют в Иркутской области с 1 января 2023 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что с 1 января 2023 года в регионе проиндексируют материнский капитал.

Теперь он составит 122 934,02 рубля. Средства регионального маткапитала семья может направить на улучшение жилищных условий, рефинансирование ипотеки, ремонт жилья, покупку земельного участка для строительства дома или огородничества. Кроме того, на образование детей, социальную адаптацию и интеграцию в общество ребенка-инвалида, на получение ежегодной денежной выплаты.

«Областной капитал предоставляем семьям Приангарья при рождении третьего или последующих детей последние 10 лет. За это время выдали более 55 тысяч сертификатов, около 4,6 тысяч – в прошлом году. Средствами маткапитала в прошлом году распорядились около 10 тысяч семей», – уточнил глава региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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