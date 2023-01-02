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Жительница острова Ольхон отсудила право на участок в границах Прибайкальского нацпарка

Жительнице острова Ольхон в Иркутской области удалось отсудить право на земельный участок, который располагается в границах Прибайкальского национального парка, сообщила 2 января Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Установлено, что женщине принадлежит на праве собственности жилой дом 1930 года постройки, расположенный в деревне Халгай Ольхонского района. Земельный участок, где построено жилье, предоставила местная администрация.

«Земельный участок был предоставлен задолго до включения озера Байкал в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и принятия законов, а также до создания Прибайкальского национального парка, устанавливающих особый режим охраны прилегающей к озеру территории», – говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура направила иск в суд с требованием признать право на участок в силу того, что он был приобретен давно. Требование надзорного органа было удовлетворено.

Напомним, нацпарк создали в 1986 году, в него вошли земельные участки хозяйственного назначения, в том числе и 73 населенных пункта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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