Иркутянка, пытавшаяся обогатиться на бирже, отдала мошенникам более 1 млн рублей

Пенсионерка из Иркутска, пытавшая заработать деньги на бирже, отдала мошенникам 1,3 млн рублей, сообщает 3 января пресс-служба региональной полиции.

В начале декабря 2022 года в Интернете женщина нашла рекламу о возможности инвестирования. После заполнения заявки ей позвонил мужчина и представился сотрудником крупной брокерской компании. Собеседник предложил вложить деньги в торги на бирже. Чтобы получить ощутимый доход, лже-трейдер посоветовал использовать сразу большую финансовую сумму.

«Поверив незнакомцу, пенсионерка оформила в двух банках кредиты и полученные деньги перечислила на указанные аферистом счета. Спустя некоторое время телефон агента стал недоступен, и женщина поняла, что ее обманули», – рассказали правоохантели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», расследование продолжается.