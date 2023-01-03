Кафе «Речка» в Иркутске сгорело на площади более 200 квадратных метров

Пожар произошел в кафе «Речка» на улице Баррикад в Иркутске – площадь возгорания составила более 200 квадратных метров, сообщает 3 января пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение о пожаре поступило в ведомство в 01:15. На момент прибытия первых пожарных подразделений горели кровля и помещения на мансардном этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 50 посетителей и работников кафе.

Тушение осложнялось конструктивной особенностью здания. К кафе вплотную пристроена шиномонтажка, а мансардный этаж, где произошел пожар, был переоборудован в служебные помещения. Под кровлей находилось большое количество использованных автомобильных покрышек.

«В 01:40 пожар был локализован, а в 03:39 ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. В тушении было задействовано четыре единицы техники и 19 человек. Предварительная причина пожара – короткое замыкание проводки: возгорание началось в месте входа силового кабеля под кровлю здания», – уточнили в МЧС.