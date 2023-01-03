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30 ледовых переправ открыли в Иркутской области

ГУ МЧС России по Иркутской области 3 января сообщило, что в регионе для безопасного пересечения водных объектов открыли 30 ледовых переправ.

В Тайшетском районе действуют шесть переправ, в Казачинско-Ленском – три, Братском – три, Киренском – четыре, Нижнеудинском – две, Шелеховском – две, Чунском – две, Качугском – одна, Бодайбинском – одна, Усольском – одна, Катангском – три, Мамско-Чуйскиом – две.

В зимний период 2022-2023 годов на территории Иркутской области планируется открытие и эксплуатация 46 ледовых переправ (14 областного и 32 местного значения) в 20 муниципальных образованиях области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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