Почти 500 млн рублей направят на капремонт спортивных объектов в Приангарье в 2023 году

Правительство Иркутской области направит на капитальный ремонт спортивных объектов в регионе в 2023 году 487 млн рублей, из них 425,2 млн рублей – из областного бюджета, сообщает 3 января пресс-служба кабмина.

«В Иркутской области значительно увеличили объемы средств на проведение капитального ремонта спортивных комплексов, стадионов, бассейнов. Важно не только строить новые объекты спорта, но и приводить в порядок имеющиеся спортивные комплексы. Проведение капитальных ремонтов позволяет улучшить условия тренировочного процесса», – отметил министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

В этом году продолжится ремонт помещений детского оздоровительного центра «Олимпиец» в Усть-Илимске, работы в зданиях бассейнов «Ангара» в Ангарске и «Солнечный» в Братске, стадиона спорткомплекса «Юность» в поселке Чунском.

Планируется начать капремонт стадионов в Усть-Уде и Бохане, сооружений стадиона в поселке Новонукутском, а также стадионов «Водник» в Усть-Куте и «Форвард» имени А.К. Кузьмина в с. Бильчир и других учреждений.