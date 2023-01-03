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Новый детский сад на 145 мест построят в Усть-Куде к декабрю 2023 года

Детский сад на 145 мест в деревне Усть-Куда Иркутской области построят к декабрю 2023 года, сообщила 3 января пресс-служба правительства региона.

<p>Фото правительства Иркутской области</p>

Фото правительства Иркутской области

«Строительство ведут в рамках национального проекта "Демография", завершить работы планируется в декабре 2023 года. В ближайшее время, в январе, на объекте начнутся бетонные работы, площадка под заливку уже готова», – рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Кроме того, планируется капитально отремонтировать действующее здание детского сада. В начале 2023 года администрация Иркутского муниципального образования планирует провести обследование здания, разработать проектную документацию. Капитальный ремонт проведут в 2024 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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