Клубный дом «Бабр» выставили на продажу в Иркутске за 360 млн рублей

Строящийся клубный дом «Бабр», который возводится в центре Иркутска на ул. Красного Восстания, 22/3, выставили на продажу за 360 млн рублей, следует из данных портала для размещения объявлений «Авито».

По информации продавца, объект является офисным зданием. Общая площадь – 1700 квадратных метров. «Клубный дом "Бабр" – объект современной городской архитектуры в самом сердце Иркутска. В шаговой доступности расположены все знаковые места нашего города: 130-ый квартал, музыкальный театр имени Загурского, Крестовоздвиженская церковь, стадион Труд, бульвар Гагарина», – говорится в объявлении.

Высота потолков на первом этаже – 4 метра, втором, третьем, четвертом этажах – 4,4 метра, пятом этаже – 3,3 метра. В отделке фасадов использованы натуральные материалы: камень, металл и стекло. Витражные конструкции представлены немецкой фирмой Schuco. Здание оборудовано бесшумным лифтом.