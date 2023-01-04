Новости

Сварщик из Зимы отдал мошенникам 2 млн рублей, которые взял в кредит

53-летний сварщик из города Зимы Иркутской области поверил мошенникам, которые убедили его взять в кредит 2 млн рублей и перевести на их счета, сообщила 4 января региональная полиция.

Установлено, что потерпевшему на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. №Она сообщила о попытке неизвестных лиц оформить на клиента кредит. В целях опережения мошенников звонившая предложила мужчине самому взять займ и перевести полученные деньги на открытый для него «безопасный» банковский счет», – отметили правоохранители.

Мужчина согласился выполнить все инструкции и направился в ближайшее отделение банка, где оформил два кредита и перевел деньги на указанный аферисткой счет. Как только это произошло, «сотрудник банка» перестала выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Здравствуй, дедушка юань. Инвесторы уходят на новогодние каникулы с валютой
Экономика на кофейной гуще: как российский бизнес остался без статистики и аналитики
Промышленное производство в Иркутской области упало в ноябре на 9,1%
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании