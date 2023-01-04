Сварщик из Зимы отдал мошенникам 2 млн рублей, которые взял в кредит

53-летний сварщик из города Зимы Иркутской области поверил мошенникам, которые убедили его взять в кредит 2 млн рублей и перевести на их счета, сообщила 4 января региональная полиция.

Установлено, что потерпевшему на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. №Она сообщила о попытке неизвестных лиц оформить на клиента кредит. В целях опережения мошенников звонившая предложила мужчине самому взять займ и перевести полученные деньги на открытый для него «безопасный» банковский счет», – отметили правоохранители.

Мужчина согласился выполнить все инструкции и направился в ближайшее отделение банка, где оформил два кредита и перевел деньги на указанный аферисткой счет. Как только это произошло, «сотрудник банка» перестала выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».