Сцену Иркутского музыкального театра реконструируют за 200 млн рублей

Сценический комплекс Иркутского музыкального театра имени Загурского реконструируют – на эти цели потратят более 200 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо, согласно договору, обновить системы механического оборудования – подъемы сцены и занавеса, электропривода, постановочного освещения, электроакустики, видеопоказа, режиссерской связи и пульт помощника режиссера. Аукцион на проведение работ выиграла компания «Азия Мьюзик Компани».

Работы необходимо провести в три этапа и завершить до 25 августа 2023 года.