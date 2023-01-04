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Сцену Иркутского музыкального театра реконструируют за 200 млн рублей

Сценический комплекс Иркутского музыкального театра имени Загурского реконструируют – на эти цели потратят более 200 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо, согласно договору, обновить системы механического оборудования – подъемы сцены и занавеса, электропривода, постановочного освещения, электроакустики, видеопоказа, режиссерской связи и пульт помощника режиссера. Аукцион на проведение работ выиграла компания «Азия Мьюзик Компани».

Работы необходимо провести в три этапа и завершить до 25 августа 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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