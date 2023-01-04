Более 600 млн рублей выделили на компенсации кредитов для предприятий легкой промышленности

Власти России выделили более 600 млн рублей для предприятий легкой промышленности – субсидии можно потратить на погашение кредитов в 2023 году, сообщила 4 января пресс-служба Минпромторга РФ.

«Правительство продлило федеральные субсидии для легкой промышленности, с помощью которых можно компенсировать затраты на погашение кредитов. Продление программы поможет продолжить поддержку отрасли, повысить качество и расширить ассортимент выпускаемой продукции», – говорится в сообщении.

Решение будет распространяться на займы, взятые в 2023 году на срок до 2 лет для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам.