Металлический ангар с пиломатериалами сгорел на Александровском тракте в Приангарье

Пожар произошел в Иркутском районе – на Александровском тракте загорелся металлический ангар на территории пилорамы на 7-ом километре, сообщила 4 января пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС минувшей ночью, в 00:03. На момент прибытия огнеборцев металлический ангар, внутри которого находились пиломатериалы и легковой автомобиль, был охвачен огнем, существовала угроза распространения пламени на соседние деревянные постройки.

«В связи с отсутствием противопожарного водоснабжения, к месту пожара была направлена дополнительная техника, тушение осуществлялось путем подвоза воды от ближайшего водоисточника в 2,5 километра от места пожара. К тушению привлекались 6 единиц пожарной техники и 23 человека», – рассказали в ведомстве.

В 01:37 пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Огнем уничтожены склад готовой продукции, баня, автомобиль и пиломатериал на общей площади 366 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России установили, что накануне владелец складского помещения в течение всего дня топил печь, в результате перекала печи произошло возгорание утеплителя.