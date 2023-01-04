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В России расширили семейную и продлили льготную ипотеку

Правительство расширило действие программы «Семейная ипотека». С 1 января 2023 года она доступна для всех семей, где есть двое детей, которым еще не исполнилось 18 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства Михаил Мишустин.

Ранее кредит по этой программе под 6% годовых могли оформить семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, теперь сроки рождения не имеют значения, сообщает РБК.

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Банки поддерживают решение правительства. В Сбере считают, что программа станет очень востребованной.  В ВТБ прогнозируют, что в 2023 году новые условия «семейной ипотеки» позволят довести объем продаж по ней до 900 млрд рублей. В банке последовательно предлагают рассмотреть вопрос о ее продлении на несколько лет или даже сделать постоянно действующей.

Кроме того, правительство продлило действие программы «Льготная ипотека» до 1 июля 2024 года.  С 1 января 2023 года кредит можно получить по ставке до 8% годовых.

Льготную ипотеку можно оформить на приобретение жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Лимит по льготной ипотеке для Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленобласти составляет 12 млн руб., а для всех остальных регионов — 6 млн руб. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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В России расширили семейную и продлили льготную ипотеку
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