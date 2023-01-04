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Сроки открытия ледовых переправ в Иркутской области сдвинули из-за аномально теплой погоды

ГУ МЧС России по Иркутской области 4 января сообщило, что в регионе сдвинуты сроки открытия части ледовых переправ из-за аномально теплой погоды в начале зимы.

«На сегодняшний день из-за аномально теплого начала зимы в Иркутской области и не подошедшими сроками не введены в эксплуатацию 16 ледовых переправ: по одной переправе в Ольхонском, Усть-Илимском, Бодайбинском, Боханском, Нижнеилимском, Усть-Удинском, Тулунском районах, четыре ледовые переправы в Усть-Кутском районе, пять – в Киренском районе», – уточнили в ведомстве.

Всего в осенне-зимний период на территории нашего региона в 20 муниципальных образованиях согласно опыту прошлых лет запланировано открытие 46 ледовых переправ: 14 – областного и 32 – местного значения. По информации МЧС, это количество не является постоянным и может изменяться в соответствии с погодными условиями и проч.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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