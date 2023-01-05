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Более 116 млн рублей выделят в 2023 году на ликвидацию свалок в Иркутской области

Субсидию в 116,5 млн рублей выделят в 2023 году из регионального бюджета на ликвидацию свалок в Иркутской области, сообщила 5 января пресс-служба кабмина Приангарья.

Работы по ликвидации несанкционированных свалок проходят в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды». На 2023 год запланировано убрать 32 свалки на площади 40,2 га на территории 14 муниципальных образований региона.

«Так в Братском районе подрядчик приступил к ликвидации свалки объемом 8,5 тысячи квадратных метров в ноябре, и уже в начале декабря работы завершили, свалку убрали. Особое внимание уделяем и приемке сданных объектов», – рассказала министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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