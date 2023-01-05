Аналитики: 67% иркутян не доверяют рекламе со знаменитостями

Эксперты сервиса по поиску работы Superjob провели исследование о доверии к рекламе со знаменитыми людьми среди жителей Иркутска. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

«67% иркутян не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие – 14%. Причем женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 19% против 9% соответственно», – говорится в исследовании.

При этом есть знаменитости, рекламе с которыми люди доверяют: это Нагиев, Хабенский, Маликов, Гагарина и Безруков. В топ-5 самых популярных рекламных роликов же со знаменитостями, которым доверяют россияне, вошли реклама МТС с Дмитрием Нагиевым, банка «Открытие» с Константином Хабенским, Ozon с Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной и Совкомбанка с Сергеем Безруковым.

«Россияне также прониклись доверием к рекламе ВТБ с Николаем Дроздовым, Gloria Jeans c Клавой Кокой, Мегафона с Азаматом Мусагалиевым, Zenden c Сергеем Жуковым и Яндекс.Маркета с Бастой», – говорится в сообщении.