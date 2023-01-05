Дорогу Железногорск – Суворовский подтопило из-за прорыва водопровода в Приангарье

Сегодня днем, предположительно, из-за прорыва водопровода произошло подтопление автомобильной дороги Железногорск – Суворовский на 6-ом километре, рассказал 5 января губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Участок дороги в оба направления сейчас перекрыт до устранения последствий. На месте работают грейдер и комбинированная дорожная машина, они занимаются устройством объездной дороги. Провести работы по устранению последствий пока нельзя, потому что поток воды не прекращается», – рассказал глава региона.

Проезд в Шестаково и Суворовский сейчас возможен только по старой дороге вдоль ЛЭП, которая идет через переулок Донской и улицу Ангарская.